محمود جابر: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في كأس العرب للشباب

أكد محمود جابر، المدير الفني لـ منتخب الشباب، أن أداء المنتخب يتطور تدريجيا من مباراة إلى أخرى خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنظمها مصر حاليًا.

وكان منتخب الشباب تأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا قمة مجموعته ليقابل غدًا منتخب طاجيكستان الذي وصفه بأنه يضم عناصر مهارية ونجح في التأهل للدور الثاني مما يستلزم الاستعداد لمواجهته بكل قوة.

وتابع “يتطلع منتخب مصر لمواصلة العروض القوية، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم للفرق التي تأهلت إلى الدور الثاني.

بينما أكد أحمد شريف لاعب منتخب مصر خلال المؤتمر أن هدف زملائه هو زيادة الانسجام والتفاهم بينهم ، متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن المدرب وتحقيق الفوز في المرحلة الثانية للبطولة