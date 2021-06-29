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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسيات شعرية ويوم ثقافي للأطفال بالقليوبية

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية أدبية فنية تضمنت العديد من الفقرات أدارها الشاعر محمد زغله، استهلت بمحاضرة للحديث عن "تنمية القدرات الإبداعية لذوي الإحتياجات الخاصة" القتها وفاء إسماعيل، ثم فقرة غنائية للفنان حسين الحلواني، تلاها أمسية شعرية القت خلالها الطفلة رانسي جمعة قصيدة "أنني طفل معاق" ثم قصيدة "خط أحمر" إلقاء الطفلة ملك هاني، أعقبها غناء أغنية "طير يا حمام" للفنانة شهد عبدالله، ثم استكملت الأمسية الشعرية والتي شارك فيها الشاعر أحمد نصر، ومحمد عبدالهادي، ووليد العشري، واحمد النعجعاوي، وإيناس موته، ومحمد عبيد، ومحمد المصري، وختاما قصيدة "دعوة للتفاؤل" للشاعرة نجاح علي، ثم فقرة غنائية أخيرة شارك فيها الفنانين أحمد جمال وأحمد مصطفى.

 

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وعقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "بدر الليل" لمحمد جودة، وقصيدة "كلام" لمحمد البحيري، وقصيدة "الوصية" لولاء عدنان، وختاما قصيدة "قمر ١٤" للشاعر خالد أمين، فيما قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي عرض فني جديد تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية لرواد مركز شباب شبين القناطر.

 

كما أعد قصر ثقافة الطفل ببنها يوم ترفيهي ثقافي للأطفال تضمن مجموعة من الأنشطة، استهلت بعرض لفيلم "إشارة مرور" وفيلم "قانون المرور الجديد" ثم استكمال لورشة تعليم الرسم، حيث تم التدريب على تدريج الألوان ومزجها باستخدام رسومات ووحدات صغيرة، لتعليم الأطفال التنسيق تدريب الفنانة يسرا نبيل، بجانب فقرة مواهب في عزف الأورج للطالبة سارة محمد، فيما نظمت مكتبة كفر عبيان محاضرة لتعريف الأطفال بأسباب ثورة 30 يونيو، ومنها الحفاظ على الشعب المصري من الفرقة والإنقسام بين فئات الشعب، وكذالك دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد خلال هذه الفترة الحرجة، بينما بثت صفحة الفرع الرسمية مراجعة أعدها قسم المكتبات بالفرع لرواية "هاروت وماروت" تأليف علي أحمد باكثير، بصوت رحاب عوني.

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