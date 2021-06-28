ننشر القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مستندات

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2021 بشأن اعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

وجاء في المادة الأولى: تعتمد الأحكام المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية.

وفي المادة الثانية "ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان مجلس الوزراء، وافق على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التجارة إحصائية التصحيح الإلكتروني بالوحدة، موضحا أن إجمالي الأوراق المصححة بلغ 55 الفا و 335 ورقة امتحانية، مع ختام أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم التابعة لكلية التجارة لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالى عدد الأوراق المصححة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بلغ 47 الف 932 ورقه امتحانية.

وأوضح الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية انه تم الإنتهاء من عمليه التصحيح الإلكتروني بالكلية بواقع 10435 ورقه امتحانية للفرقه الأولى، 8501 ورقه امتحانيه للفرقه الثانية، 9768 ورقه للفرقه الثالثه، 11493 ورقة للفرقة الرابعة.



وأضاف السعدنى أن احصائية التصحيح الإلكترونى للفرقة الأولى مميز والتى تضم برنامج -الترجمه الفورية للغه الإنجليزية،والترجمة الفوريه للغه الفرنسية، وبرنامج GIS-بلغت 4087 ورقه إمتحانيه ،3648 ورقة امتحانيه للفرقه الثانية.

أما عن التصحيح الإلكتروني بكلية التجارة أكدت الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عملية التصحيح الإلكترونى انتهت وفق إجراءات احترازية كاملة مع سرعة ودقة الأداء؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٤٣٠٣٩ورقة امتحانية لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة بواقع ٢٦٠٥٨ ورقة انتظام، و ١٦٩٨١ ورقة انتساب؛ موضحا أنه تم تصحيح ١٠ آلاف و٣١٣ ورقة امتحانية بالفرقة الأولى، و١٠ آلاف و٦٣١ ورقة بالفرقة الثانية، و١١ الف و٦٩٦ ورقة بالفرقة الثالثة، و١٠ آلاف و٣٩٩ ورقة بالفرقة الرابعة بشعبها الدراسية الأربعة المحاسبة وإدارة الأعمال والسياسة والاقتصاد بالفصل الدراسي الثاني.

وبالنسبة لطلاب وطالبات شعبة اللغة الإنجليزية- أفاد الدكتور محمد أبو العلا منسق الشعبة أنه تم الانتهاء من تصحيح ١٢٢٩٦ ورقة امتحانية بواقع ١٠٣٥٦ ورقة للنظام الفصلي بفرقه الدراسية الأربعة، و ١٩٤٠ ورقة بالبرامج الجديدة المميزة( ٨٣٢ ورقة امتحانية ببرنامج BIS، و ٦١٢ ورقة ببرنامج FMI، و ٤٩٦ ورقة بالساعات المعتمدة).

00D42E39-8B55-4F70-AFFC-32A08EBC2229

5A93731D-8D03-4CF2-96E2-577834DCB596

ED53442E-5F69-4ED2-84EC-12346DEB438F

9CA54032-F1B5-4F6B-9FDE-45FB550108C7

0B53EB7F-69A7-437B-B78B-BC44AB47F771

3D0BA189-95A0-4A20-AA91-F9AC07FA9F23

E5AC2D58-64DE-4382-9627-505A73B90686

1184AA7C-47BD-43C6-A269-41983D429A75

24DDDBD1-A8CE-43A5-8B43-E554F282DB34

23356E63-51C4-43E4-AF7A-D0C160625E86

C69311F9-BC65-455D-94CC-1A69E1B041E6

517D9101-C8AD-405B-9374-47CF96945F7B

A23A93F0-4182-427B-8AC0-61E92C9F4A88

F90EDF0B-F4BC-49A0-BF2F-7A4A2E50CA9C

88DDE83B-637F-4374-8E98-FFBF826FD5F2

0A632864-922F-4F8F-8B48-C1F219C4B579

312B921A-3921-4151-98BB-1DA676200684