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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مستندات

قناة السويس
قناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2021 بشأن اعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

 

وجاء في المادة الأولى: تعتمد الأحكام المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية.

 

وفي المادة الثانية "ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وكان مجلس الوزراء، وافق على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

كما أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التجارة إحصائية التصحيح الإلكتروني بالوحدة، موضحا أن إجمالي الأوراق المصححة بلغ  55 الفا و 335 ورقة امتحانية، مع ختام أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم التابعة لكلية التجارة لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالى عدد الأوراق المصححة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بلغ 47 الف 932 ورقه امتحانية.

 

وأوضح الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية انه تم الإنتهاء من  عمليه التصحيح الإلكتروني بالكلية  بواقع 10435 ورقه امتحانية للفرقه الأولى، 8501 ورقه امتحانيه للفرقه الثانية، 9768 ورقه للفرقه الثالثه، 11493 ورقة  للفرقة الرابعة.
 
وأضاف السعدنى  أن احصائية التصحيح الإلكترونى للفرقة الأولى مميز والتى تضم برنامج -الترجمه الفورية للغه الإنجليزية،والترجمة الفوريه للغه الفرنسية، وبرنامج GIS-بلغت 4087 ورقه إمتحانيه ،3648  ورقة امتحانيه للفرقه الثانية.

 

أما عن التصحيح الإلكتروني بكلية التجارة أكدت الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عملية التصحيح الإلكترونى انتهت وفق إجراءات احترازية كاملة مع سرعة ودقة الأداء؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج.

 

وأضاف الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٤٣٠٣٩ورقة امتحانية لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة بواقع ٢٦٠٥٨ ورقة انتظام، و ١٦٩٨١ ورقة انتساب؛ موضحا أنه تم تصحيح ١٠ آلاف و٣١٣ ورقة امتحانية بالفرقة الأولى، و١٠ آلاف و٦٣١ ورقة بالفرقة الثانية، و١١ الف و٦٩٦ ورقة بالفرقة الثالثة، و١٠ آلاف و٣٩٩ ورقة بالفرقة الرابعة بشعبها الدراسية الأربعة المحاسبة وإدارة الأعمال والسياسة والاقتصاد بالفصل الدراسي الثاني.

 

وبالنسبة لطلاب وطالبات شعبة اللغة الإنجليزية- أفاد الدكتور محمد أبو العلا منسق الشعبة أنه تم الانتهاء من تصحيح ١٢٢٩٦  ورقة امتحانية بواقع ١٠٣٥٦  ورقة للنظام الفصلي بفرقه الدراسية الأربعة، و  ١٩٤٠ ورقة بالبرامج الجديدة المميزة( ٨٣٢  ورقة امتحانية ببرنامج BIS، و  ٦١٢ ورقة ببرنامج FMI، و ٤٩٦  ورقة بالساعات المعتمدة).

 

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الجريدة الرسمية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرقابة الصحية مجلس الوزراء

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