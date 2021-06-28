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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تتأهل لربع نهائي اليورو بالفوز على كرواتيا 5 -3

صدى البلد

تأهل منتخب إسبانيا لدور ريع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020” بفوزه على نظيره الكرواتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في دور ثمن النهائي.

منتخب كرواتيا افتتح التسجيل عن طريق الحارس الإسباني يوناي سيمون في الدقيقة ١٩ بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة ٣٨، سجل بابلو سارابيا هدف التعادل لإسبانيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، أحرز سيزار أزبيلكويتا الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيران توريس.

وفي الدقيقة 76 أحرز فيران توريس الهدف الثالث للإسبان.

وفي الدقيقة 85 ، سجل أورسيتش الهدف الثاني لكرواتيا، أعقبه بازاليتش بالهدف الثالي في الدقيقة 92 ، لينتهي اللقاء بالتعادل ويتجهان للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة ١٠٠بعد تلقيه تمريرة رائعة من أولمو.

وفي الدقيقة 103 ، أكد أويزربال انتصار إسبانيا بتسجيله الهدف الخامس، ليعبر ببلاده لدور ربع النهائي.

وينتظر المنتخب الإسباني في دور ربع النهائي الفائز من مباراة منتخبي فرنسا وسويسرا التي ستقام بعد قليل.

تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا في يورو 2020

وجاء تشكيل كرواتيا لمواجهة إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورناوفيتش - فيدا - كاليتا كار - يفارديول

خط الوسط: بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فلاسيتش - ريبيتش -بيتكوفيتش

وجاء تشكيل إسبانيا لمواجهة كرواتيا كالآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - جايا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- بيدري - كوكي

خط الهجوم: فيران توريس - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا

منتخب اسبانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 منتخب كرواتيا تأهل منتخب إسبانيا

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