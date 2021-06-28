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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفاية بطولات يا رجالة

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة (4 - 0) بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

وقال الغندور ضاحكًا في برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر أثير "أون سبورت إف إم": "من زملكاوي صميم إلى لاعبي الأهلي (كفاية بطولات يا رجالة)".

وتابع: "فزتم على الترجي بثلاثية مع الرأفة، وموسيماني يقدم نتائج رائعة، ومن ينتقد الجنوب إفريقي ليس عنده فكرة عن كرة القدم، ولا يجب أن نصدقه".

وأضاف: "أنا أنتمي لنادي الزمالك، ولو وجدت خطأ تحكيميًا في صالح الأهلي لن أصمت، ولكن إحقاقًا للحق ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لـ طاهر محمد طاهر في مباراة الترجي صحيحة مليون بالمائة".

وأتم: "الأهلي المرشح للفوز بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وله الأفضلية على كايزر تشيفز، سواء على مستوى اللاعبين أو المديرين الفنيين، أو التاريخ، نتمنى التوفيق للأحمر والتتويج باللقب".

يذكر أن، الأهلي سيلاقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري الأبطال، يوم 17 من يوليو المُقبل، في المغرب.

خالد الغندور الزمالك نهائى دورى أبطال إفريقيا الترجي التونسي موسيمانى

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