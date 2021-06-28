إمام عاشور وأوباما يغيبان عن مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يغيب ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوسف أوباما وإمام عاشور، عن مباراة الفارس الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب حصول أوباما وعاشور على بطاقتين صفراوين خلال مواجهة الزمالك ومصر المقاصة الجارية الآن، وهو الإنذار الثالث، ليتأكد غياب الثنائي للإيقاف نظرا لتراكم الإنذارات.



كان أوباما قد نال بطاقته في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، بعد تدخل قوي مع لاعب المقاصة أحمد مودي، قبل أن يحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المحلة في الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري، في الخامس من يوليو المقبل.

وتشهد مباراة الزمالك والمقاصة الجارية الآن، تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، سجله اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.