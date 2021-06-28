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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

48 ساعة فاصلة

شيرين عبد الوهاب تضع فصل النهاية حول علاقتها بـ حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

48 ساعة فاصلة فى حياة المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، وشهدت كثير من التفاصيل حول خلافاتهما التى فضحها والد حسام حبيب من خلال تسريب صوتي له. 

وبمجرد نشر التسجيل الصوتى سادت حالة من الجدل الواسع حول مدى صحته من عدمه إلا أنه لم يحرك أى من الطرفين “شيرين وحسام” ساكنا خاصة بعد تصريح والد زوجها بالنفى التام لما تردد فى التسريب. 

ولكن ما تزايد الأصوات التى هاجمت بشراسة حسام حبيب عبر السوشيال ميديا وخروج نشطاء التواصل الاجتماعى المختلفة لتتضامن مع شرين عبد الوهاب ضد زوجها حسام حبيب وتدشين هاشتاج “كلنا شيرين” قررت المطربة ذات الصوت المليئ بالشجن أن تخرج عن صمتها لكتشف تفاصيل خلافها مع زوجها حسام حبيب. 

وقررت شيرين عبد الوهاب أن ترد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى توتير من خلال تسجيل صوتى لها ونوهت فى البداية لهذا الأمر لتشوق جمهورها الحبيب ببعض الكلمات دون التوضيح وقالت: “الرد الصوتي ليا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق ... شكرا ليكوا”. 

 

التسجيل الصوتى الاول 

وعلقت شيرين عبد الوهاب فى اول تسجيل لها عبر حسابها الرسمي على " تويتر “ قائلة : ”عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني ، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه ".

 

تابعت:"  حسام جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ".

 

أضافت:" فهو لا يستحق من الجميع  كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة ، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

 

اختتمت :" حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شئ، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت" هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي ".

 

التسجيل الصوتى الثانى 

واما التسجيل الثانى لشيرين عبد الوهاب قالت فيه : "لا توجد  توكيلات باسم زوجي حسام حبيب  ، والأمور البنكية الخاصة بي لا تتواجد معه ، لأن أنا كلي بتاعته وملكه " .

 

تابعت :" زوجي ابن ناس ومن عائلة محترمة ولا أقبل أن يتحدث أحد عليه هو ووالدته".

 

أضافت :" بقالنا أربع سنين متزوجين ، لو كان عاوز يستفيد مني كان عمل حتى أغنية سنجل ".

 

اختتمت :" كل الناس بتختلف ولكن هو بيحبني أكثر من نفسه ، أنا أشعر معه بالأمان ويكفي أنه أخرج كل الفاسدين من حياتي ومن يستغلني ".

 

 

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب زعم فيه حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب،  وذلك من أجل إنجاب أطفال.

 

كما اعترف والد الفنان حسام حبيب بحصول ابنه على أموال شيرين عبد الوهاب، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

 

حقيقة سيطرة حسام حبيب على الحسابات البنكية لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

والد حسام ينفي

نفى والد حسام حبيب، التسجيل المنسوب إليه، الذي به اعتراف صريح بمحاولة الاستيلاء على أموال الفنانة شيرين عبد الوهاب.

واستعان والد حسام حبيب، بـ آية قرآنية، وكتب من خلال صفحته على “الفيسبوك”: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”. 

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