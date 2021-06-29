أنشطة ثقافية وفنية في بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث افتتح بيت ثقافة اهناسيا المدينة اولي أيام العرض المسرحي "غنوة الليل السكين" بقاعة الشباب والرياضة باهناسيا والذي يعرض علي مدار خمس أيام متتاليه، العرض تأليف متولي حامد، ومن إخراج محمد عرفه، بطوله محمد فاروق، ايه محمود، سحر ربيع، محمود المنياوي، وتدور أحداث المسرحيه حول هروب شفيقه من البلد بعد رفضها من الجواز من عوضين الديب، وتقابلها شوق صاحبه بيت السواهي وتقودها إلي الانحراف، وبعد ثلاث سنوات يقابلها عوضين في بيت السواهي ويرسل خطاب لمتولي فيه صورة اخته ويخبره بمكانها، وفي نهايه الاحدث يقتل متولي اخته شفيقه محافظا علي العادات والتقاليد، كما نظم البيت محاضرة بعنوان "العنف في المجتمع"، عرف مسؤل النشاط العنف بأنه القوة او التهديد ضد الذات او الافراد، وأسباب العنف ومنها العنف الاسرى، اللفظى، المعنوى، كما شرح كيفيه الحد منه بنشر الوعى والتعاون مع رجال الدين لإقامة ندوات ضده، وايضا دمج الحقوق الانسانية وكيفية التعامل مع الغضب وترسيخ مفهوم الحوار وتعزيز ثقافه المحبه.

وعقدت مكتبه سمسطا، محاضرة بعنوان "اخلاقنا في الشارع" عرف مسؤل النشاط ان الاخلاق سلوك يقوم به الانسان خيراً او شراً، حيث يتشكل الانطباع سلبا أو إيجابا عن أي بلد بناء على ما يراه الناس في الشوارع، وأننا أصبحنا نعاني من انحدار واضح في أخلاقيات الشارع نلمسه بشكل يومي، مؤكدا أن هناك شكوى يومية من أغلب الناس حول ما يحدث في شوارعنا من سلوكيات غير سوية ومزعجة، وأصبح منظر السيارات التي تعاكس السير لتجنب أزمة مرورية مألوفا، بل أن البعض توقف عن انتقاده، وأصبحنا نرى عدد المخالفين يكبر يوميا، وضرب عرض الحائط بكل أخلاقيات القيادة، والكارثة أن هؤلاء يعتبرون ما يقومون به "شطارة بينما هو في واقع الأمر أحد أشكال قلة الأخلاق والإنسانية، كما نظم بيت ثقافة ابوصير الملق محاضرة حول "ثورة ٣٠ يونيو" ألقاها عيدان لطفى معلم اول لغه عربية، وقد تناول الظروف التى أحاطت بالدولة المصرية بعد صعود الإخوان المسلمين للحكم عقب ثورة ٢٥ يناير وحالة الفوضى التى اجتاحت البلاد فى كل المجالات، مما نتج عنه فقدان مصر لمكانتها عربياً وأفريقيا وعلى الصعيد الدولى، لذا كان يستوجب تصحيح المسار بمظاهرات شعبية كبيرة، وفي نفس السياق عقدت مكتبه دلاص محاضره حول "ثوره ٣٠ يونيو".

كما نفذت مكتبة منشأة عاصم عمل ورشة فنية عن صناعة المراكب بمناسبة ذكرى احتفالات قناة السويس الجديدة بأستخدام الالوان الفلوماستر وورق الفوم الملون والكراسات، بينما نظم بيت ثقافة الفشن محاضرة حول مصادر التثقيف، ألقاها كمال القاسي الذي اوضح مصادر التثقيف المتعددة، ولم يعد الكتاب أهم مصادر التثقيف، فقد ظهرت مصادر أخرى أكثر تأثيرًا مثل الدراما بكل ألوانها ووسائلها والسوشيال ميديا والأحاديث المباشرة (فى المساجد، الكنائس، الندوات، حتى جلسات المقاهى أو داخل وسائل المواصلات) لكن يبقى الدور الأهم لوسائل الإعلام، خاصة إعلام الدولة المسئول عن هذا الدور، لأن الأصل عنده عدم السعى خلف الأرباح مثل الإعلام الخاص، بجانب أمسية شعرية احتفالا بثورة 30 يونيو للشاعر أحمد جلال، صلاح عتريس وقد تم إلقاء مجموعة قصائد متنوعة منها قصيدة سحابة وبتعدي، نفحة النصر، صوتك ندي، دستة شمع للشاعر صلاح عتريس.

وأقامت مكتبة طنسا بني مالو محاضرة عن "مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل" القتها حسناء ابراهيم، التي أكدت إلتزام الدولة وجميع المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني، وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، ونفذ نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "حفظ العرض التقديمي وطريقة تحويله PDF"، شرح المدرب بالتفصيل عملي بأستخدام الكمبيوتر، كما عقد بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة بعنوان "دور الشباب في تقدم الوطن" ألقتها ايمان حسن، وتحدثت عن ضرورة مشاركة الشباب فى اتخاذ القرار والمشاركة في القرارات المتعلقة بالوطن فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوجيهم نحو العمل الجاد النافع، حيث أنهم عصب الأمة وبناة الوطن وجيل المستقبل، بينما عقد قصر ثقافة شرق النيل أمسية شعرية لنادي ادب تحت التاسيس بمشاركة الشاعر سيد مناع.