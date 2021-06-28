خسائر كبيرة للجيش الإثيوبي في تيجراي وتحركات مكثفة على حدود السودان

ذكرت قناة "الشرق" السعودية، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله، إن خسائر كبيرة وقعت في صفوف قوات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي.

ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن قوات آبي أحمد نشرت تعزيزات عسكرية للقوات الإثيوبية عند الحدود السودانية الإثيوبية.

وأعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار "أحادي الجانب" في إقليم تيجراي، بعد حوالي 8 أشهر من الصراع دامي في الإقليم الواقع شمال البلاد.



وجاء الإعلان الإثيوبي بوقف إطلاق النار في تيجراي عبر بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد فرار قوات الإدارة المؤقتة التي عينتها حكومة آبي أحمد من ميكيلي عاصمة الإقليم وسيطرة قوات مسلحة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المدينة.

ودعت الحكومة الإثيوبية، إلى وقف إطلاق النار "لأسباب إنسانية" حتى يتم إيصال المساعدات إلى عاصمة تيجراي، فيما رحب سكان ميكيلي بوصول قوات جبهة تحرير تيجراي المعارضة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات تحرير تيجراي" المطالبة بانفصال الإقليم دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر يوم الاثنين.

يأتي ذلك بعدما دخلت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المعارضة في إثيوبيا، ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي، بعد انسحاب قوات حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.