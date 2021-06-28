عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر كبيرة للجيش الإثيوبي في تيجراي وتحركات مكثفة على حدود السودان

صدى البلد

ذكرت قناة "الشرق" السعودية، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله، إن خسائر كبيرة وقعت في صفوف قوات الجيش الإثيوبي  في إقليم تيجراي.

 

ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن قوات آبي أحمد نشرت تعزيزات عسكرية للقوات الإثيوبية عند الحدود السودانية الإثيوبية.

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

رفضت مقترح إثيوبيا.. السودان تتمسك بالتنسيق الكامل مع مصر بشأن سد النهضة

وأعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار "أحادي الجانب" في إقليم تيجراي، بعد حوالي 8 أشهر من الصراع دامي في الإقليم الواقع شمال البلاد.


وجاء الإعلان الإثيوبي بوقف إطلاق النار في تيجراي عبر بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد فرار قوات الإدارة المؤقتة التي عينتها حكومة آبي أحمد من ميكيلي عاصمة الإقليم وسيطرة قوات مسلحة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المدينة.

ودعت الحكومة الإثيوبية، إلى وقف إطلاق النار "لأسباب إنسانية" حتى يتم إيصال المساعدات إلى عاصمة تيجراي، فيما رحب سكان ميكيلي بوصول قوات جبهة تحرير تيجراي المعارضة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن  شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات تحرير تيجراي" المطالبة بانفصال الإقليم دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر يوم الاثنين.

يأتي ذلك بعدما دخلت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المعارضة في إثيوبيا، ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي، بعد انسحاب قوات حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

أبي أحمد تيجراي السودان اثيوبيا الجيش الإثيوبي

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة تعلن انتهاء أزمة الطالب فادي منصور

فى مباراة مثيرة.. الاتحاد يفرض التعادل 73-73 أمام الزمالك بنهائي دوري السلة

باقة 500 ألف جنيه.. اقوى 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 | صور

محلية البرلمان تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب

الزمالك يواصل الصدارة بالفوز 1-0 على مصر المقاصة في الدوري

البدل 15 جنيها فقط.. "رياضة النواب" توصي بزيادة الحافز الرياضي للنشء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

فيديو

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد

ساحة رأي

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ