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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البدل 15 جنيها فقط.. "رياضة النواب" توصي بزيادة الحافز الرياضي للنشء

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، بدعوة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب؛ لعرض حلول فعلية لزيادة البدل المخصص للنشء، وزيادة الحافز وذلك لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

 

زيادة بدل مشاركة النشء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة هيام الطباخ؛ بشأن زيادة بدل مشاركة النشء والشباب في أنشطة الشباب والرياضة، والذى لا يزيد على 15 جنيهًا منذ أكثر من عشر سنوات.

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كما أوصت اللجنة بتنوع الشباب المشاركين في برامج الوزارة ، وألا  تقتصر علي عدد محدود حتي يستفاد أكبر عدد منها ، وشدد رئيس لجنة الشباب ، الدكتور محمود حسين  علي أن وزارة الرياضة ، لاتقل أهمية عن وزارتي الصحة ،والتعليم  متابعا :" دور وزارة الشباب  مهم واذا دورها توقف  لن نجد كوادر  كوادر على مستوى مصر ".

 

من جانبها قالت النائبة هيام الطباخ، مقدمة طلب الإحاطة، إنه لابد أن يكون هناك حافز لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة؛ خاصة أن ما يحصل عليه النشء من بدل المشاركة في الأنشطة المختلفة يصل إلى ما يقرب من ١٥ إلى ٢٠ جنيها.

 

وطالبت النائبة بتخفيض عدد البرامج  المتعلقة بأنشطة الشباب حتى تكون الاستفادة المالية أكبر؛ لعدم تقسيم الموازنة، مطالبة الوزارة بتحديد آلية لزيادة البدل والحافز.

 

من جانبها عقبت عزة الدري ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، علي طلب الإحاطة مؤكدة أن  أقل حافز تقدمه الوزارة يصل الي 50 جنيها في الفاعليات داخل المحافظة  ، أما خارج المحافظة يصل الي ١٠٠ جنيها ، لافتة إلي أن الوزارة تنظم فاعلية   نموذج محاكاة دورة اولمبياد الطفل المصري وهي محاكاة ا لدورة أولمبياد حقيقية ويتم تقديم جوائزه مالية لها تصل إلي ٣ مليون وسيتم زيادتها .

 

وطالبت الدري ، بضرورة صدور توصية من  اللجنة بزيادة انشطة النشء والشباب ، لافتة إلي ان الوزارة تنظم ايضا عدة  فاعليات منها ابداع الجامعات والتي نتبني من خلالها المواهب ، وترشيحهم للاشتراك في برامج اذاعية ،كما نقوم باعداد  مسلسل درامي وتابعت :" لدينا ٧٥٣ فريق جوالة في مراكز الشباب تابعة للوزارة ".

 

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب تساؤلا لمسئولي وزارة الشباب ، قائلا :" كيف نستطيع زيادة البدلات فيما يتعلق بالنقل والمواصلات ووسائل مكافحة كورونا ؟ وهو ما طالبت به  ايضا النائبة غادة علي ، مطالبة بخطة الوزارة للاطلاع عليها .


فيما أشادت النائبة ولاء عبدالفتاح، بالبرامج التي تنفذها الوزارة ، مع البحث عن آلية لدعم المتطوعين ، بينما طالبت النائبة آية مدني بتخصيص مكافآت عادلة للمشرفين علي النشء ، حتي يقوموا باداء عملهم علي أكمل وجه ، وكذلك الأمر بالنسبة للنشء فيجب ايضا زيادة بدلهم .

 

وطالب النائب خالد بدوي ، التنسيق بين الوزارة والمديريات ، من خلال ارسال كتاب رسمي  للمديريات بأن الدعم المالي يتم تخصيص جزء منه للطلائع وتلبية طلبات الشباب لممارسة  الرياضة  لافتا الي ان الحل ليس في  طلب زيادة الموارد من وزارة المالية ، متابعا :" اعداد البطل الاولمبي ليس بالصدفة ويجب زيادة البدل.

الحافز الرياضي النواب البدل رياضة النواب الشباب والرياضة

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