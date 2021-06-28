أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سويسرا، تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020.

تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020

وضم تشكيل سويسرا كل من:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: نيكو ألفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: سيلفان فيدمير، ريمو فريولر، جرانيت تشاكا، ستيفين زوبير، شيردان شاكيري

خط الهجوم: هاريس سفيروفيتش، بريل إمبولو.

تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020

وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة سويسرا كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - برسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - كليمونت لينجليه

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‏خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا

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‏خط الهجوم: أنطوان جريزمان- كيليان مبابي - كريم ‏بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بودابست.