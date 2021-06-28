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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020

صدى البلد

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سويسرا، تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020.

تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020

وضم تشكيل سويسرا كل من: 

في حراسة المرمى: يان سومير 

خط الدفاع: نيكو ألفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: سيلفان فيدمير، ريمو فريولر، جرانيت تشاكا، ستيفين زوبير، شيردان شاكيري

خط الهجوم: هاريس سفيروفيتش، بريل إمبولو.

تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020

وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة سويسرا كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - برسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - كليمونت لينجليه

‏خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا

‏خط الهجوم: أنطوان جريزمان- كيليان مبابي - كريم ‏بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بودابست.

فرنسا يورو 2020 جريزمان مبابي منتخب سويسرا سويسرا

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