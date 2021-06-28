تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020
أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سويسرا، تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020.
تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020
وضم تشكيل سويسرا كل من:
في حراسة المرمى: يان سومير
خط الدفاع: نيكو ألفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز
خط الوسط: سيلفان فيدمير، ريمو فريولر، جرانيت تشاكا، ستيفين زوبير، شيردان شاكيري
خط الهجوم: هاريس سفيروفيتش، بريل إمبولو.
تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020
وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة سويسرا كالآتي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: بنجامين بافارد - برسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - كليمونت لينجليه
خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا
خط الهجوم: أنطوان جريزمان- كيليان مبابي - كريم بنزيما
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني بالعاصمة الرومانية بودابست.