عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج "سلة الزمالك فرحوا الجمهور" يتصدر ترند تويتر.. شاهد

صدى البلد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك، هاشتاج “سلة الزمالك فرحوا الجمهور” لدعم الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك أمام فريق الاتحاد السكندري  في إطار آخر لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري السوبر.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : 

 

 

وتقدم  الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مدربه الإسباني أوجوستي بوش، على الاتحاد السكندري بقيادة مدربه أحمد مرعي بنتيجة 48-42 في الشوط الأول لنهائي دوري سوبر كرة السلة رجال.

 

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 ، قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية و الشوط الأول 48-42

 

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

 

والفائز باللقاء سيتم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.

الزمالك نادي الزمالك الاتحاد السكندري سلة الزمالك كرة السلة دوري سوبر كرة السلة

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة تعلن انتهاء أزمة الطالب فادي منصور

فى مباراة مثيرة.. الاتحاد يفرض التعادل 73-73 أمام الزمالك بنهائي دوري السلة

باقة 500 ألف جنيه.. اقوى 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 | صور

محلية البرلمان تكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب

الزمالك يواصل الصدارة بالفوز 1-0 على مصر المقاصة في الدوري

البدل 15 جنيها فقط.. "رياضة النواب" توصي بزيادة الحافز الرياضي للنشء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بسواعد مصرية.. صور

فيديو

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

المزيد

ساحة رأي

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ