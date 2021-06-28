هاشتاج "سلة الزمالك فرحوا الجمهور" يتصدر ترند تويتر.. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك، هاشتاج “سلة الزمالك فرحوا الجمهور” لدعم الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار آخر لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري السوبر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

وتقدم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مدربه الإسباني أوجوستي بوش، على الاتحاد السكندري بقيادة مدربه أحمد مرعي بنتيجة 48-42 في الشوط الأول لنهائي دوري سوبر كرة السلة رجال.

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 ، قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية و الشوط الأول 48-42

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

والفائز باللقاء سيتم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.