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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يواصل الصدارة بالفوز 1-0 على مصر المقاصة في الدوري

كارتيرون
كارتيرون

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة بفوز الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل الشوط الاول..

 

وتعطل انطلاق المباراة لهدة دقائق لسبب غير معلوم، ولكن يبدو أن الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للزمالك ومحمد عظيمة نظيره في مصر للمقاصة، كان لهما تعقيب على شئ في الملعب، ولكن احتوى حكم المباراة الموقف وانطلقت صافرة اللقاء.

 

واحتسب سعيد حمزة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وذلك بسبب ملامسة الكرة ليد أحد مدافعي فريق مصر المقاصة.

 

وتصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لتسديد الكرة، وأسكنها الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7.

 

وحاول لاعبو مصر المقاصة أن يسيطروا على المباراة عقب تسجيل الزمالك هدف في شباكهم، ولكن كان الزمالك متمركز بشكل جيد في منتصف الملعب.

 

وسدد هشام محمد كرة على مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ولكن تصدى لها جنش ببراعة وأبعدها عن مرماه لتصبح ركنية.

 

ورد الزمالك بهجمة مميزة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور لأشرف بن شرقي الذي كان متمركز في الجبهة اليسرى للزمالك، وراوغ دفاع مصر المقاصة ثم سدد كرة رائعة ولكن تصدى لها الحارس.

 

وأشهر سعيد حمزة حكم مباراة الزمالك والمقاصة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في وجه أحمد مودي لاعب الفريق الفيومي في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

 

تفاصيل الشوط الثاني..

 

مرر اشرف بن شرقي كرة رائعة في بادية شوط المباراة الثاني مرت من خلف المدافعين، وصلت الى أحمد سيد زيزو الذي اتجه مباشرة نحو المرمى وسدد كرة قوية ولكن تمكن محمود حمدي حارس المقاصة من التصدي لها ببراعة .

 

وسيطرت العشوائية على المباراة وأصبحت الكرة حائرة بين أقدام الفريقين، ولم يهدد اي فريق مرمى الآخر في أول 15 دقيقة من شوط المباراة الثاني.

 

وأجرى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم بالزمالك، تبديلان دفعة واحدة، بخروج امام عاشور ونزول شيكابالا، وحل أحمد فتوح بديلاً يوسف أوباما.

 

سقط محمد عبد الغني في كرة مشتركة مع باسمر مرسي لاعب مصر المقاصة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، وتلقى العلاج داخل الملعب واستمر في المشاركة.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 في ترتيب الجدول ويستمر في احتلال المركز الأول عن جدارة، بينما يتجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة 36 في المركز السابع.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: 
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي- أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي

الوسط: هشام محمد - سعيد الونش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - عبد الله مجدي

الهجوم: باسم مرسي

 

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