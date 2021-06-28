بعد رفض السودان لمقترح أديس أبابا.. الديهي: إثيوبيا تراوغ وتلعب بالنار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مسؤول سوداني كبير، أعلن رفض بلاده مقترحًا إثيوبيًا بشأن الملء الثاني لسد النهضة، واعتبر أن هذا المقترح ليس حقيقيا، ووسيلة لكسب الوقت.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن إثيوبيا تحاول إيقاع السودان في فخ والسودان فطنت لهذا، ورفضت الوقوع في الفخ الإثيوبي، موضحًا أن وزيرة الخارجية السودانية أكدت في أكثر من تصريح أن الجانب الإثيوبي يلف ويدور ويرواغ ويطعن من الخلف.



وتابع أن الحكومة السودانية، أكدت أنها تنسق بشكل كامل مع مصر في مواقفها من سد النهضة، وأن أي اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين، مشددًا على أن إثيوبيا ترواغ وتلعب بالنار.