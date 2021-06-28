وصفات طبيعية للتخلص من الهاموش في المنزل

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس ينتشر الهاموش بشكل كبير في المنزل، وخاصة في أرجاء المطبخ وربما المنزل بالكامل ليغطي الأكل والمكان، ولأن الهاموش من الحشرات المزعجة تتلف الطعام وراحة التواجد في المنزل لهذا سنطرح عليكم في السطور التالية وصفات طبيعية للتخلص من الهاموش دون الحاجة لرش المبيدات للقضاء عليها بدون رائحة مزعجة.



الوصفة الأولى:



كوب بلاستيك

خل التفاح

صابون أطباق سائل



خطوات الوصفة:



- يخلط خل التفاح مع الصابون السائل في الكوب البلاستيك.

- يترك الكوب في أماكن تواجد الهاموش ويترك يوم كامل ليصطاد الهاموش ويغير الكوب كل يوم حتى يتم القضاء على الهاموش في المنزل.

الوصفة الثانية:



زيت ليمون

ماء

قطرت صابون سائل

زجاجة بخاخة



خطوات الوصفة:



- يخلط الماء مع قطرات زيت الليمون في البخاخة.

- ترج الخليط جيدًا.

- يرش الخليط على حواف الشبابيك والمطبخ وأماكن تجمع الهاموش.

- يمسح سطح المطبخ بالخليط للتأكد من نظافته.

المصدر: موقع wikihow