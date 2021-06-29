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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انسحاب قوات أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، من إقليم التيجراي

نشأت الديهي: ما يحدث بـ تيجراي بمثابة بتر لإحدى أيادي الدولة الإثيوبية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قائد جبهة تحرير إقليم التيجراي، أعلن في تصريحات له انتصار القوات على الجيش الإثيوبي والقوات الإرتيرية في إقليم التيجراي، ونجاحهم في أسر مئات من جنود أبي أحمد والاستيلاء على آلاف المعدات الموجودة بحوذة قوات الجيش الإثيوبي والقوات الإريترية، وانسحاب قوات أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، من إقليم التيجراي.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن ما جرى له دلالات، فقوات التيجراي التي نجحت في العودة لإقليمها وعاصمتها وقراها ومدنها كانت الجزء الأكبر والأقوى من الجيش الإثيوبي، وما يحدث بإقليم التيجراي الآن بمثابة بتر أحد أيادي الدولة الإثيوبية.


وتابع، أن إريتريا عندما انفصلت عن إثيوبيا أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة ليس لها أي ميناء على أي بحر من البحار، وقطعت جزيئة من أراضيها واليوم قطعت جزئية أخرى وهي إقليم التيجراي.


ونوه، بأن الحكومة الإثيوبية تخدع الشعب الإثيوبي بالإعلان عن الموافقة على وقف إطلاق النار في إقليم التيجراي، مؤكدًا أن أبي أحمد يتعرض لأكبر هزيمة في تاريخه من قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم التيجراي، فهي هزيمة مدوية ومذلة له، مشددًا على أن أبي أحمد يتاجر بالمواطن الإثيوبي وأحلامه وطموحاته ويستغل كل موارده للحروب.

 

أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ، اليوم الاثنين ، "وقف إطلاق النار من جانب واحد" في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية ، مع دخول مقاتلين من المتمردين إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي ، ما أذن بانطلاق الاحتفالات في الشوارع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

كان الانعكاس الدراماتيكي لتراجع  وانهزام قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في تيجراي ، والذي تقول الأمم المتحدة إنه دفع 350 ألف شخص إلى حافة المجاعة.

جاء إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الذي سار فيه المتمردون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم قوات دفاع تيجراي ، إلى العاصمة ميكيلي ، ما جعل الناس يخرجون ويرقصون في الشوارع بينما فر المسؤولون المحليون من المدينة.

كما جاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين "إعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب غير المشروط اعتبارًا من اليوم 28 يونيو".

وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية "الموسم الزراعي" الحالي ويهدف إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتوزيع المساعدات مع السماح للمقاتلين المتمردين "بالعودة إلى الطريق السلمي".

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الإثنين إنه تحدث مع آبي، وأعرب عن أمله في أن يتم وقف الأعمال العدائية بشكل فعال.

ووصف الأحداث الأخيرة في تيجراي بأنها "مقلقة للغاية" قائلا إنها "تظهر مرة أخرى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة".

 

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