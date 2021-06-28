باقة 500 ألف جنيه.. اقوى 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 | صور

اتخذت إصدارات الـ SUV مكانة كبيرة داخل السوق المصري، لاحتوائها على العديد من المقومات، حيث يفضل الكثير اقتناء سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، نسبة إلى تصميمها الكبير نسبيًا، و الذي يتوافق مع احتياجات العائلة، بالإضافة للتقنيات المستخدمة من قبل كل شركة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اقوى 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 داخل السوق المصري.

1 – كيا سبورتاج موديل 2021

تعتمد كيا سبورتاج موديل 2021 SUV على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 140 حصان، و 168 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX CAM 2021محرك 1600 سي سي بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LX FO 2021محرك 1600 سي سي بسعر 444.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 LX محرك 1600 سي سي بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE+ 2021محرك 1600 سي سي بسعر 489.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOPLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.900 جنيه.

2 – هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021

تستمد هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021 SUV قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 265 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 7 سرعات، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 خلال 9 ثوان.

و يبلغ سعر السيارة هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 515 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 565 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 605 ألف جنيه.

3 - بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد

زودت بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، يمنحها افضلية التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة، خلال 8.9 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد داخل السوق المصري بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديلACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 509.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 559.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 634.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 639.990 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GT PACK 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 684.990 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT PACK RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 689.990 جنيه.

4 - فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

ينبض قلب فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 150 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية، بفضل تمتعها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل R-LINE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 645 ألف جنيه.

5 - ستروين C5 اير كروس موديل 2021

تستهلك السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2021 نسبة وقود تقدر بـ 7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 9.4 ثانية فقط، حيث زودت بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، متصل عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و يبلغ سعر السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك LIVE 2021 محرك 1600 CC تيربو بسعر 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك FEEL 2021 محرك 1600 CC تيربو بسعر 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك SHINE 2021 محرك 1600 CC تيربو بسعر 547 جنيه.