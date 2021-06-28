قرار عاجل من أبو ظبي بشأن دخول الأماكن العامة

أعلنت إمارة أبوظبي أنها ستسمح فقط للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول الأماكن العامة، ومنها المدارس والجامعات ودور رعاية الأطفال، وذلك اعتباراً من 20 أغسطس.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه بموقع تويتر إن القرار يشمل مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق "باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات".

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا ميوم الجمعة الموافق 20 أغسطس المقبل، ولا ينطبق القرار على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة في الإمارات التي تُظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاما.

ويهدف تحديد هذا التاريخ إلى إتاحة الفرصة لمعظم السكان للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ويأتي القرار استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها لجنة إدارة الطوارئ في دولة الإمارات، للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، أكدت الأسبوع الماضي أن لقاح كورونا متوفر مجانا لجميع حاملي الإقامات أو تأشيرات الدخول منتهية الصلاحية.