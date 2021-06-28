أهالي منطقة النعام بعين شمس يشتكون من انتشار القمامة.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" انتشار القمامة في منطقة النعام بحي عين شمس داخل محافظة القاهرة، عبر بث مباشر يوضح معاناه أهل منطقة النعام من انتشا ر القمامة.

وتنتشر القمامة بشكل كبير داخل منطقة النعام، مما تسبب في معاناه أهالي المنطقة، وانتشار الأوبئة والأمراض بشكل كبير مع تجمع الحيوانات حولها، وانشار الروائح الكريهة.

وعبر سكان أهالي منطقة النعام عن غضبهم من انتشار القمامة، والتي تتجمع حولها الحيوانات التي تنشر الأوبئة والروائح الكريهة بشكل كبير، مطالبين من المسئولين إزالة اكوام القمامة والاهتمام بعدم تكومها مرة أخري.

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