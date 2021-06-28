خبيرة تغذية: ربنا خلق أعشاب في الأرض مضادة لكل الأمراض

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عندما يجد نتيجة للنظام الغذائي الذي يتبعه يكون أحرص الناس على استكماله لخفض وزنه.



وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وضع قائمة ممنوعات لمريض السمنة غير مرغوب، ولذلك هناك ضرورة للعمل بمدرسة الكميات، وليس النوعيات، وهذا الأمر يتحقق من خلال تناول كافة أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل.



وأشارت إلى أن الله عز وجل خلق أعشاب في الأرض مضادة لكل الأمراض، ومن يعاني من الشهية من الممكن أن يتناول الأعشاب التي تقلل الشهية.





خبيرة تغذية: لا يوجد نظام غذائي لخفض الوزن يصلح لكل الفئات

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنه لا يوجد نظام غذائي لخفض الوزن يصلح لكل الفئات والأوزان، خاصة أن الحالات الصحية مختلفة فالبعض لديه مشكلة في عملية الحرق، والآخر لديه مشكلة في القلب، و كسل في الغدة الدرقية.



وتابعت "سهيل"، أن البعض يروج لمكمل غذائي يصل لخفض كل الأوزان على القنوات الإعلامية، معقبًا: "دا لعب بالعقول، مفيش حاجة اسمها كده".



وأشارت إلى ضرورة الامتناع عن تناول الطعام بعد الساعة السابعة مساءً، خاصة أن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون تتوقف ليلاً .



