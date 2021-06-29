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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

والد سلمى يستغيث لغياب ابنته بمركز الكردى فى الدقهلية

صدى البلد

استغاث المواطن أحمد محمود عبد الرشيد، مركز الكردى محافظة الدقهلية، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته "سلمى" منذ يوم 11 / 6 / 2021.

 

وقال أحمد في رسالته: “تغيبت ابنتي  سلمى أحمد محمود عبد الرشيد، عن منزلها فى مركز الكردى محافظة الدقهلية، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 11 /6 /2021 ولم تعد حتى الآن، وقد تم عمل محضر في قسم شرطة مدينة الكردى ورقمه 565”.

  

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كاد أن ينفطر قلبها على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:
01284750740
01202926971
01093088690

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الدقهلية بين الناس صدى البلد مركز الكردى سلمى

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