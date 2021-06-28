عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: شرب الماء يزيد من معدل حرق الدهون

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال  تناول كورس قوي يقلل الشهية.


وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لتناول 3 جرعات من بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم ، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم، دون الشعور بأي ضغط. 


ولفتت إلى أن  الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي غلى تناول  المياه بكثرة، وهذا الأمر هام ، لأنها تزيد من معدل الحرق. 
 


خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن
 

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك امكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال  تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير. 


وتابعت، أن الاكل متعة عند الكثير من الطعام، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.


وأضافت خبيرة التغذية العلاجية ،أن هناك ضرورة لتغير المادة الفاعلة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.
 



 

دعاء سهيل الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية خبيرة تغذية

ترشيحاتنا

انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل فرنسا وسويسرا.. وضربات الجزاء تحسم الفائز

نصائح مهمة يجب الالتزام بها عند ارتفاع درجات الحرارة

في يوم جمعة.. تفاصيل نقل مركب خوفو من الأهرامات لـ المتحف الكبير

579.6 مليار جنيه مصروفات الحكومة لسداد فوائد الديون في الموازنة الجديدة

صدقة الماء في شدة الحر وفضلها.. الإفتاء: من أعظم القربات

بعد نجاح حملة التبرعات .. والدة الطفل رشيد: شكرا لكل واحد ساعدنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تقتحم مكتب الأمم المتحدة في تيجراي

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

اتحاد جنوب أفريقيا يصدم الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

إعلان جديد من صندوق النقد الدولي عن مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ