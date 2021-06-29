مياه الشرب بالقاهرة: قطع الخدمة عن هذه المناطق.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لطلب جهاز التعمير بـ القاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع احمد سعيد الى نفق ابو حشيش، فإنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق.

وأكدت شركة مياه الشرب ب القاهرة أنه من ضمن المناطق التى سيترتب عليها انقطاع المياه عن مناطق ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر ) وضعفها بباب الشعرية والجمالية .



اضافت شركة مياه الشرب ب القاهرة، أن قطع المياه سيكون اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 30-6-2021.



وتهيب شركة مياه الشرب ب القاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



وقامت شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.