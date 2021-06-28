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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان:قانون فصل الموظفين المنتمين لتنظيمات إرهابية غير متعنت..ووجود الإخوان يهدد الأمن..فيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

أكد  الإعلامي  خيري رمضان ، أن مجلس النواب وافق اليوم على واحد من أهم مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها الفترة الماضية، وهو الفصل غير التأديبي، والمعروف إعلاميًا بفصل الموظفين المنتمين للإخوان أو جماعات ومنظمات إرهابية.

 

وأضاف  خيري رمضان ، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الموافقة كانت على مجموع مواد القانون من قبل مجلس النواب، إلا أنه ينتظر موافقة مجلس الدولة، موضحا أن القانون بعد الموافقة عليه سيدخل حيز التنفيذ، والقانون ليس به أي تعنت أو مخالفة للقانون، وتطبق عليه المعايير القانونية والدستورية.

 

وتابع: وجود الإخوان في الوظائف يهدد أمن المواطنين من خلال ارتكاب أفعال خطرة على الدولة وتهدد أمن المواطن المصري.

 

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من ناحية اخرى أكد الإعلامي خيري رمضان أن بطولة دوري أبطال افريقيا هذا العام فرصة العمر للنادي الأهلي.

 

وأشار خيري رمضان خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قطع تذكرة العبور الأولى لنهائي أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

 

وأضاف الإعلامي أن البطولة هذا العام قريبة جدًا من النادي الأهلي، مشددًا على أن الأهلي بعد الصعود سيواجه كايرز تشيفز الجنوب افريقي غير المصنف، وهذه البطولة فرصة العمر للنادي الأهلي.

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