فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

تعيين ساجد جافيد ، وزيرا للصحة البريطانية، وذلك بعد فضحية وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وتسريب صور له وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، قدم هانكوك استقالته، وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعيين ساجد جافيد وزير الصحة البريطاني الجديد خلفاً لـ مات هانكوك.

من هو ساجد جافيد وزير الصحة البريطاني

ساجد جافيد عمره 51 عام ، سياسي مسلم بريطاني من أصول باكستانية، وعضو في حزب المحافظين ومدير سابق في دويتشه بنك، وهو متزوج من لورا كينج منذ عام 1997 ولديه 4 أبناء .

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