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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل مشروع قانون تنسيقية الأحزاب لاستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح مراكز الشباب

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

كشفت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، تفاصيل مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية ".

 

وقالت غادة علي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  تقدمت بالمشروع نيابة عن تنسيقية الأحزاب وهذا المشروع تم دراسته في لجنة الشباب والرياضة في تنسيقية شباب الأحزاب ".

 

وتابعت غادة علي:"  الهدف العام من مشروع قانون تنسيقية الأحزاب  هو الحفاظ على الشباب  وحمايتهم من أي استقطاب والحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم ، وكان هناك مشكلة في الكثير من المراكز والمحافظات تكمن في صغر مساحة مراكز الشباب ودخوله  ضمن الحيز العمراني في ظل وجود  العديد  من الأراضي الغير منتفع بها التابعة لوزارات اخرى ".

 

وأكملت غادة علي:"  مشروع القانون  يساعد في تقديم خدمة اضافية ويطالب مشروع القانون بأن  تؤول ملكية الأراضي المخصصة للهيئات الشبابية للهيئات الشبابية نفسها ولا تكون الملكية تابعة لهيئات او وزارات اخرى".

مشروع قانون استبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب

 

وانتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية "، بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت  الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن.

 

وينص مشروع القانون الذي قدمته النائبة غادة علي، نيابة عن التنسيقية، على تشكيل اللجنة العليا لشؤون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، الأوقاف، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقرراً لها.

 

‎وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضي لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي المنقول إليها.

 

‎ويشمل القانون في الشق الثاني من مواده ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضي المخصصة من قبل المحافظة والمنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، كما تؤول ملكية الأراضي المنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، كما تؤول ملكية الأراضي المخصصة والمنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى (الاتحادات الشبابية).

‎كما يتضمن مشروع القانون نصا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء  بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب قرارا بنقل الملكية تفصيلاً ومتضمناً حصر مستندي ومسح خرائطي لكافة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ملكية الأرض، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون. 

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