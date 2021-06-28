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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال توصيل الغاز الطبيعي لمنازل بيلا في كفر الشيخ.. صور

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقطاع «5» بالمدينة، بالتنسيق مع شركة ترانس غاز، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة قامت بمعاينة الشوارع على الطبيعة لمعرفة مسار الحفر والبدء الفعلي في القطاع، تمهيدًا لتوصيل الغاز الطبيعي لخدمة 6 آلاف عميل تقريبًا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة.


وأضاف رئيس مدينة بيلا، إن شركة الغاز بدأت في أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعي لقطاع «5» بالمدينة والذي يخدم 6 آلاف مواطنًا في عدة أحياء بالمدينة: «حي الزراعة – حي المعمل – شارع بورسعيد – بداية من الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية وحتى امتداد شارع بنك القاهرة»، وستستمر الشركة في أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المواطنين بالقطاع.

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وشدد رئيس المدينة على الانتهاء من أعمال الحفر طبقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال بقطاع 5 باعتباره مصدر نظيف للطاقة يُقَدِّم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب ويساهم في حماية المواطنين من استغلال بائعي أسطوانات البوتاجاز والمتاجرة بها في السوق السوداء وابتزاز المواطنين.
وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار حملات النظافة والتجميل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتمهيد غير المرصوفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمدينة وقرى المركز، في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجهود للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.


وأوضح «ساطور»، أن الوحدات المحلية للقرى كثفت أعمالها من حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ.


وشهدت مدينة بيلا، إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، حملة مكبرة لاستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع وميادين المدينة، ورفع صناديق القمامة وإزالة جميع الإشغالات، للحفاظ على المظهر الجمالي، بالإضافة إلى تسوية شارع عين شمس والصياد بالمدينة.


وقامت رئاسة الوحدة المحلية بقرية إبشان، بمتابعة أعمال رفع القمامة بشوارع القرية ونقل الكميات المرفوعة إلى المقلب العمومي، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بالقرية، وكذا رفع الإشغالات وتراكمات القمامة بطريق «الجزار – إبشان»، وتسوية وتمهيد الطريق.

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كفر الشيخ بيلا الغاز الطبيعى محافظ كفر الشيخ رئيس مدينة بيلا

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