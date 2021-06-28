الموقف صعب ومحرج .. ضحية التنمر بجامعة طنطا تكشف تفاصيل الواقعة|فيديو

قالت حبيبة طارق، طالبة بكلية الآداب بجماعة طنطا، ضحية التنمر لارتداء الفستان، إنني لم أكن أتخيل أن يثار كل هذا، بعد أن كتبت ما حدث لي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت طارق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أن المراقبين داخل اللجنة تحدثوا معى “اننى لم ارتد بنطلون وزمان كنت محجبة ودلوقتى لم اكن محترمة وهل أنا مسلمة أم مسيحية”.

وتابعت طالبة بكلية الأداب بجماعة طنطا، أن الموقف صعب ومحرج جدا ولم يكن لدى القدرة للرد احتراما للسن.

وأشارت فتاة الفستان إلى “أنني اتصلت بوالدتي بعد التنمر عليا وبكيت فى الهاتف عشان مش عارفة ارد ولأننى سمعت كلام محدش هيحب يسمعه”.

وأوضحت الطالبة حبيبة طارق المقيدة بكلية الأداب جامعة طنطا، ضحية التنمر أن جملة «انتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟» أحد الكلمات الجارحة التي وقعت كالصاعقة علي.

وفوجئت ضحية التنمر الطالبة حبيبة طارق المقيدة بكلية الأداب جامعة طنطا بوصلة تنمر وسخرية من مراقبي اللجنة الامتحانية وذلك بسبب ارتدائها فستانا ومن ثم أثارت هذه الواقعة غضبا من جانب رواد السوشيال ميديا مطالبين باتخاذ إجراء قانوني مع هؤلاء المتنمرين.

رد فعل الجامعة تجاه الواقعة

كشف الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تفاصيل أزمة التنمر بالفتاة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ فتاة الفستان في الجامعة والتي تعرضت للتنمر، مؤكدا أنه لن نقبل إهانة أو التنمر ضد أي طالب أو طالبة.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن الفتاة ضحية التنمر تعرضت لـ جرائم جنائية ومنها تحرش لفظي وتنمر داخل الحرم الجامعي، مضيفا أن هذا الأمر يعد بلاغ رسمي وقررت الجامعة إحالة الأمر لـ النيابة العامة بهدف تحقيق العدالة والشفافية، مستدركا أننا نثق في النيابة العامة ثقة كبيرة وقادرة على كشف كل التفاصيل.

وأكمل رئيس جامعة طنطا، أن الواقعة حصلت يوم الثلاثاء الماضي ولم تقدم الفتاة ضحية التنمر شكوى لعميد الكلية ولا لوحدة مواجهة العنف ضد المرأة ولم تتفاعل مع الجامعة لكنها ذهبت لـ سوشيال ميديا.

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن ما وصفته ضحية التنمر في وسائل الإعلام يعتبر جرائم جنائية مما استدعى تحويل القضية للنيابة العامة.

مصير المتنمرين بواقعة فتاة الفستان

وتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكرر إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر، وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.