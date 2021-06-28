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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا بحمام السباحة أثناء التدريب بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقي طالب مصرعه غرقا بحمام السباحة، اليوم الاثنين، أثناء التدريب بملوي، جنوب  المنيا، وتم نقله الي مستشفي ملوي العام.

 

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بندر ملوي يفيد بمصرع طالب أثناء تدريبه بحمام السباحة الخاص بمركز ملوي، وتم نقل الجثة الي المستشفي العام.

 

وانتقل رجال الأمن الي موقع الحادث وتبين مصرع الطفل محمد. ا. ف، يبلغ من العمر 16 عاما، وتم نقله الى مستشفى ملوي العام، للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا النيابة العامة الطفل سباحة طالب

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