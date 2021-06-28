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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لميس الحديدي عن الموجة الحارة: مش حاسين بالتكييفات .. فيديو

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت  الاعلامية لميس الحديدي “النهارده كنا بنصور  في إحدى المناطق شرق القاهرة درجة الحرارة كانت مكتوبة  في العداد 38  درجة لكنها كانت تبدو أنها تتجاوز 40 درجة مؤية”.

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أن "أهم خبر تقريباً النهاردة عاوزين نعرف وإحنا في نهاية يونيو وإحنا في  أول الصيف هل معنى ذلك أننا سنشهد صيفاً شديد الحرارة ".

وتابعت مقدمة برنامج "كلمة أخيرة، "مش حاسين بالتكييفات في الاستوديو أو البيوت والنهاردة .

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سوف يظل شديد الحرارة نهارا حتى منتصف الإسبوع القادم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن هاك ارتفاعا في نسب الرطوبة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المؤثرة في حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى و30 للصغرى، شمال الصعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغرى.

ودرجات الحرارة خلال حالة الطقس هذه الفترة هي في معدلاتها الطبيعية، لمثل هذا التوقيت من العام، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة هي السبب في الشعور بحرارة الطقس على محافظات الجمهورية.

 

ظواهر مؤثرة في الطقس

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.


وحول متوسط معدل درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و 27 للصغرى، شمال الصعيد 40 للعظمى و 23 للصغرى، جنوب الصعيد 44 للعظمى و 26 للصغرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، خلال طقس غد الثلاثاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، بالإضافة تأثر الطقس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، والتي تكون في أعلى معدلاتها على مناطق السواحل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يظل شديد الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصاد الجوية، يكون هناك أيضا خلال الطقس غدا، ارتفاع في نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. 

التكييفات لميس الحديدي الجو الحار الأرصاد الجوية إيمان شاكر

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