عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ دون وقوع إصابات

رتل عسكري أمريكي
رتل عسكري أمريكي في سوريا

أعلن متحدث عسكري أمريكي أن "القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا: لا خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم على قواتنا.


أكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا  تعرض قواته في دير الزور لهجمات صاروخية ، وأن  الأمور يجري متابعتها.


أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الإثنين، أنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة ريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية.

 

وقالت الوكالة إنه تم استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في  حقل عمر النفطي بريف دير الزور في سوريا.

 

أعلنت مليشيات عراقية مسؤوليتها عن قصف حقل عمر النفطي في دير الزور، بينما تحلق طائرات أمريكية في أجواء حقل عمر النفطي بعد قصفه. بحسب "العربية".

إعلان جديد من صندوق النقد الدولي عن مصر.. تفاصيل

مبروك.. حمادة الروبي يهنئ فريق الزمالك لكرة السلة بالفوز بلقب دوري السوبر

 

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصف حقل عمر النفطي بدير الزور أسفر عن خسائر مادية، فيما استهدفت طائرات مسيرة أمريكية مواقع للحرس الثوري الإيراني في الميادين في دير الزور.

وشنت قوات التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة، قصفاً مدفعياً من حقل العمر النفطي، بحسب ما أعلنته مليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران.

 

قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "العربية":"لن نتردد في الرد على أي هجمات تستهدف مصالحنا".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القوات الأمريكية أدخلت 60 آلية لدعم قواعدها في ريف الحسكة.

تأتي هذه الضربة بعد ساعات من قصف الأمريكي لقاعدة لقوات الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، ووفقا لبيان للبنتاجون شنت الولايات المتحدة غارات جوية يوم الأحد، مستهدفة منشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. 

 

وجاء في البيان أنه تم تنفيذها "بتوجيه من الرئيس بايدن"، ونُفذت هذه الغارات الجوية بعد تعرض القوات الأمريكية لضربات بطائرات بدون طيار من قبل هذه الميليشيات في العراق.

ودافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن الضربات الجوية الأمريكية على مواقع الميليشيات المدعومة من إيران على جانبي الحدود العراقية/السورية، مدعيا أنها كانت "ضرورية" و "مهمة" لإرسال رسالة "واضحة" إلى هذه الجماعات.

ولم توضح وزارة الدفاع الأمريكية ولا وزير الخارجية أنتوني بلينكين، عدد الأشخاص الذين قتلوا في الضربات، لكن الميليشيات العراقية أكدت مقتل أربعة على الأقل من أعضاء كتائب "سيد الشهداء". 

الولايات المتحدة هجمات صاروخية المرصد السوري القوات الأمريكية ريف دير الزور التحالف الدولي في العراق القوات الأمريكية في سوريا صحف دولية القذائف الصاروخية حرس الثوري وكالة الأنباء السورية

موضوعات متعلقة

إعلان جديد من صندوق النقد الدولي عن مصر.. تفاصيل

إعلان جديد من مصرف لبنان بشأن الدولار وأزمة المحروقات

ضحايا جدد لكارثة عقار فلوريدا المنهار في أمريكا

أنباء عن سقوط قتلى أمريكيين في قصف قاعدة عسكرية بسوريا

قرار عاجل من أبو ظبي بشأن دخول الأماكن العامة

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

ضربة قاضية.. قوات المعارضة تسيطر على عاصمة إقليم تيجراي.. وانسحاب الجيش الإثيوبي

أمريكا تعلن عودة العلاقات مع السودان إلى الوضع الطبيعي

ترشيحاتنا

عضو تنسيقية الشباب: مساحة المنشأة الشبابية لن تقل عن 1500 متر

الدولة لديها كشوف بأسماء الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بالجهاز الإداري |مفاجأة مدوية

تصويبة بعيدة المدى.. بوجبا يضيف الهدف الثالث لـ فرنسا في شباك سويسرا

ميركل: الحوار المحتمل مع روسيا يجب ألا يكون "حديثا بين أصدقاء"

استشاري أوبئة يكشف حقيقة رصد سلالة كورونا دلتا في مصر.. فيديو

مرتضى منصور يهنئ سلة الزمالك بالفوز بلقب دوري السوبر.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تقتحم مكتب الأمم المتحدة في تيجراي

إعلان جديد من صندوق النقد الدولي عن مصر.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

اتحاد جنوب أفريقيا يصدم الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ