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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة صيفية .. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنانة رانيا يوسف عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

 

وعلقت رانيا يوسف قائلة “ حاول أن تستمتع بالحياة بقدر ما تستطيع ”.

 

و أعلنت الفنانة رانيا يوسف ، عن تعرضها لاختراق الواتساب الخاص بها ، وذلك من خلال خاصية الستوى عبر حسابها الشخصى بنفس موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

 

يذكر أن الفنانة  رانيا يوسف بدأت تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من  مسلسل الآنسة فرح، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل  عبر صفحتها على إنسجرام.

 

وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ”.

 

العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

 

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك ، والذى من المقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

 

وتشارك رانيا يوسف، فى بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد ، والذى يتعاون معها فى عمل آخر ، وهو الحرامى 2 " .

 

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف بيومي فؤاد انستجرام مسلسل الآنسة فرح

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