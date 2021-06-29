وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا لـ إعلان استعدادات امتحانات الثانوية العامة

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا طارئا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر الصحفي، تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إرسال بيان رسمي يشمل كل التفاصيل لجميع وسائل الإعلام، فور انتهاء فعاليات المؤتمر الذي سيعقده وزير التربية والتعليم اليوم.

وتجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا، استعداداتها لتجهيز جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان.

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير)، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ 24 ساعة، حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من إنهاء الأعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة النهائية، ستتكلف تكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل إجراءات التأمين الصارمة التي ستطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 سواء كانت إلكترونية أو ورقية، ستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99%، وبالتالي سيظهر المستوى الحقيقي لكل طالب.



وشدد وزير التربية والتعليم، على أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون امتحانات فيها منافسة شريفة، تضمن تكافؤ الفرص، ولن يكون بها مشاكل تقنية ولا مشاكل غش.

إجراءات مكافحة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة

وأضاف الوزير أن هناك قانونا جديدا أقره مجلس الوزراء لمكافحة الغش في الامتحانات، لافتًا إلى أن أبرز الإجراءات التي ستتم محاربة الغش بها هذا العام تتمثل فيما يلي:

سيتم تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية أكثر من مرة لضبط الموبايلات ووسائل الغش.

ستكون لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات.

ستتم الاستعانة بمراقبين أفراد من خارج منظومة المدرسة.

سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايلات او بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغش.

لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.

سيتم منع وجود الموبايلات مع المراقبين في اللجان.

سيتم طباعة كراسات الأسئلة والبابل شيت في مطابع الجهات السيادية.

ستتولى الجهات الأمنية تأمين عملية نقل الأسئلة والبابل شيت إلى لجان الامتحانات.

هناك علامات تأمينية سرية موجودة على أوراق الأسئلة والبابل شيت وعلى شاشة امتحان التابلت أيضا لضبط أي محاولة غش من صاحب الامتحان.

سيتم تطبيق قانون الغش بعقوباته المغلظة.

أي طالب سيحاول عمل اختراق إلكتروني او تهكير لنظام عمل التابلت أو تشغيل أي تطبيقات من الممنوعة عليه سيعامل معاملة الطالب الغشاش وتطبق عليه العقوبات.

الجهات الأمنية ستقوم بعمل كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 لـ12 ظهرا).



الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).



السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



الأربعاء 14 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الخميس 15 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



السبت 17 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: التاريخ ورقة أولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا.



الأربعاء 28 يوليو 2021: التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: اللغة الأجنبية الثانية ورقة ولى (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الأجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا.

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا.



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا.



الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.



الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا.