داعية: من يصلي على النبي يمتثل لأمر الله عز وجل

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالصلاة عليه، وهذا واضح في قوله: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ واحدة، صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة". وفي لفظ آخر حلت له الشفاعة.



وتابع "علي"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الصلاة على النبي لها فضل كبير، خلاف أنها تعتبر امتثالا لأمر الله عز وجل ، وهذا واضح في قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".



ولفت إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني موافقة الله عز وجل وملائكته، وهذا واضح في قوله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ".

وفي سياق آخر قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن جمهور العلماء أجمعوا على أن المصلي الذي يقرأ في الصلاة بدون تحريك اللسان وإخراج الحروف من مخارجها بدون صوت فصلاته باطلة.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر للرد على أسئلة متابعي صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يجوز أن يسمع المصلي المنفرد نفسه بالقراءة حتى يستطيع الخشوع في الصلاة وعدم السرحان فيها.

الجهر والإسرار في الصلاة



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الجهر والإسرار في الصلاة هو من مُستحبات الصلاة الخفيفة، التي يُسن القيام بها في أي مكان، وليس المسجد فقط.

وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من صلى الصلاة الجهرية سرًا أو السرية جهرًا؟ وهل تنطبق سُنية الجهر والإسرار في أي مكان أم في المسجد فقط؟»، أن أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها الفرائض والأركان، والتي لا تصح الصلاة بدونها.

وأضاف أن ثانيها السُنن، فإذا تركها المُسلم فله أن يجبرها بالسهو، وثالثها الهيئات وهي ليست فريضة ولا سُنة، إنما هي من مُستحبات الصلاة الخفيفة، فإذا أتاها الإنسان يُثاب، وإن لم يأت بها لا يأثم وصلاته صحيحة، منوهًا بأن الجهر والإسرار من الهيئات.

وتابع: "فهناك ثلاث صلوات يُسن فيهن الجهر، وهي «الصبح والمغرب والعشاء»، وصلاتان يُسن فيهما الإسرار «صلاة الظهر والعصر»، لافتًا إلى أنه لا فرق في سُنية الجهر والإسرار بين المسجد وغيره، حيث يُسن الجهر في الصلوات الجهرية في أي مكان.

ونبه إلى أن الجهر لا يعني أن يسمعه الجيران، وإنما رفع الصوت قليلًا، بحيث يكون مسموعا، أما الإسرار يكون بصوت خافت لا يسمعه سوى المُصلي نفسه .

