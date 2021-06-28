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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يتعادل ويتقدم لـ فرنسا على سويسرا بهدفين خلال دقيقتين

صدى البلد

تقدم منتخب فرنسا على نظيره السويسري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما في دورالـ 16لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

بنزيما عادل أولًا النتيجة لـ فرنسا في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة رائعة من مبابي، ليستلم الكرة ببراعة ويسقطها من فوق حارس مرمى سويسرا.

وفي الدقيقة 58، أحرز بنزيما الهدف الثاني من متابعة رأسية لتسديدة زميله جريزمان، ليتقدم لفرنسا بهدفين لهدف.

وتصدى هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، لركلة جزاء في المباراة التي تجمع بلاده بنظيره سويسرا، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

 

وتحصل منتخب سويسرا على ضربة جزاء في الدقيقة 55 بعد تعرض زوبير للعركلة من قبل بافارد، ليتولى رودريجيز تنفيذها لكن لوريس تصدى لها ببراعة.

 

كان منتخب فرنسا الأفضل في الشوط الأول، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى سويسرا.

 

واستطاع سيفيروفيتش تسجيل هدف التقدم لـ سويسرا في الدقيقة 15 بضربة رأسية رائعة فشل هوجو لوريس في التصدي لها.

 

وحاول منتخب فرنسا بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم السويسريين

 

تشكيل سويسرا أمام فرنسا في يورو 2020

 

وضم تشكيل سويسرا كل من: 

في حراسة المرمى: يان سومير 

خط الدفاع: نيكو ألفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: سيلفان فيدمير، ريمو فريولر، جرانيت تشاكا، ستيفين زوبير، شيردان شاكيري

خط الهجوم: هاريس سفيروفيتش، بريل إمبولو.

 

تشكيل فرنسا أمام سويسرا في يورو 2020

 

وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة سويسرا كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - برسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - كليمونت لينجليه

‏خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - بول بوجبا
‏‏خط الهجوم: أنطوان جريزمان- كيليان مبابي - كريم ‏بنزيما

بنزيما يورو 2020 سويسرا منتخب سويسرا فرنسا

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