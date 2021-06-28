استقالة عظيمة من تدريب مصر المقاصة عقب الهزيمة من الزمالك بالدوري

تقدم محمد عبد العظيم “عظيمة” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة من الزمالك .

وتعرض مصر المقاصة للهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء، فى إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

استقالة عظيمة

وعلم صدى البلد أن محمد عبد العظيم عظيمة تقدم باستقالته بسبب الأزمة المالية العنيفة التي يمر بها الفريق ، وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية لمدة 4 أشهر.

ويجتمع مجلس إدرارة النادي الفيومي خلال الساعات القليلة القادمة لحسم مصير المدرب محمد عبد العظيم عظيمة .

وتولى عظيمة الإدارة الفنية للمقاصة خلفا للمدرب المخضرم إيهاب جلال الذي رحل عن الفريق الفيومي للإسماعيلي .