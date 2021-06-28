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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبروك للزمالك.. أبو جبل يهنئ فريق كرة السلة بالفوز بلقب دوري السوبر

صدى البلد

هنأ محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق نادي الزمالك لكرة السلة بمناسبه فوزه في مباراة اليوم، بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وغرد محمد أبو جبل منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاتبًا: "مبروووك رجال السلة مبرووك نادي الزمالك".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالاتي:

  • عقبال دوري القدم انتم رجاله وقدها أن شاء الله
  • عقبالكم...فريق السلة أبطال أبطال عملوا أداء رجولي
  • الدوري في ميت عقبه انشاء الله

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

 

ويتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.

محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك كرة السلة دوري السوبر الاتحاد السكندري

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