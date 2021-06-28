مرتضى منصور يهنئ سلة الزمالك بالفوز بلقب دوري السوبر.. شاهد

هنأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سابقا ، فريق نادي الزمالك لكرة السلة بمناسبة فوزه في بلقب دوري السوبر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 84-80 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين .

ونشر مرتضى منصور تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر” وكتب : مبروك لابنائي الحصول على بطولة دوري السوبر لكرة السلة ".

وتفوق الزمالك في الشوط الأول على الاتحاد، حيث شهد الشوط الأول ندية وإثارة بين الفريقين في المباراة الفاصلة المقامة مساء اليوم الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد السكندري 29-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية والشوط الأول 48-42.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد بنتجية 67-62 قبل أن ينهى الزمالك الفترة الرابعة وأحداث الشوط الثاني بالتعادل 73 -73 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتعادل الفريقان في المباريات 2-2 ليتم اللجوء للمباراة الفاصلة والحاسمة للقب الدوري.