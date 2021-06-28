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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طالب الطب فادي أيمن: أنا دلوقتي في أمان وهدخل الامتحان..والوزارة تحركت سريعا..فيديو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكد الطالب فادي أيمن، الطالب بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه بعد نشره للفيديو بخصوص أزمة تشابه اسمه برقم الجلوس في الكلية أصبح هناك التفاف أكبر من الجميع وتم الوصول للحل، مشيرًا إلى أنه الآن في أمان وسيدخل الامتحان في  الكلية .

 

وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن  وزارة التربية والتعليم  بعد علمها بالواقعة تحركت سريعًا ونظرت في الأوراق للوقوف على حقيقة ما نشره، منوهًا إلى أن الكلية تواصلت معه يوم الخميس بخصوص منعه من دخول الامتحان، والجهات في الجامعة أكدوا له ان شهادة الثانوية العامة مزورة وأن هناك طالبا بنفس رقم الجلوس في كلية أخرى.

 

وتابع: أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تحرك من أجل كشف التفاصيل، كما أنه تم كشف الحقيقة بعد التحقيقات وتأكدوا من صحة شهادة الثانوية العامة الخاصة بى.

 

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أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أنه بعد انتشار فيديو الطالب فادي أيمن وتعرض الجامعة للازمة التي تواجهة تواصل معه رئيس الجامعة لطمأنة الطالب، كما أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على حل للمشكلة ومدى جودة شهادة الثانوية العامة للطلاب، إلا أن المدرسة الثانوية نوهت الى أن الطالب غيّر اسمه.

 

وأوضح "علم الدين"، أنه بعد التحقيق وفي وجود الشهادة الرسمية لنجاح الطالب تبين أن ما يقوله الطالب حقيقي.

 

وتابع "طالب تاني غير بياناته وخد شهادة فادي"، منوهًا الى أن مجلس جامعة القاهرة أعلن عودة الطالب للدراسة ودخول الامتحانات، كما أن الطالب لم يدخل امتحانا في مادة سابقة وسيتم إعادة الامتحان له.

 

وأضاف المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن تغيير الأسماء هو سبب المشكلة من البداية، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت تحرك فورًا في أمر الطالب وطلب كشف التفاصيل.

 

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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسباب أزمة فادي أيمن، طالب بكلية الطب، بعدما أخبرته الشؤون الإدارية في الكلية أنه راسب في الثانوية العامة، ورقم الجلوس المقدم ضمن أوراقه مزيف.

 

وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"تواصلت مع وزير التربية والتعليم بشأن واقعة الطالب فادي أيمن من أجل التحقق من الواقعة".

 

وأوضح  رئيس جامعة القاهرة:" سيتم إجراء امتحان بديل للمادة التي لم يمتحنها الطالب فادي أيمن، مضيفا:" التحقيق سيكشف المسئول عن الخطأ في هذه الازمة".

 

وأردف:" تواصلت مع الطالب فادي أيمن وعائلته وحقه محفوظ ولن يضيع، وسنعوضه عن الأذي النفسي الذي تعرض له برجوع حقه".

 

رقم الجلوس الكلية وزارة التربية والتعليم محمد الخشت رئيس الجامعة التفاصيل

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