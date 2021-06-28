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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الفرنسي للإسكواش ينهى معسكره بنادى بلاك بول

صدى البلد

أنهى المنتخب الفرنسي للإسكواش معسكره التدريبي بنادى بلاك بول بالتجمع الخامس الذى امتد لأكثر من أسبوع تحت قيادة مدربه  فيليب سينوريه.

ومن أهم اللاعبات المشاركات فى المعسكر التدريبي كاميل سيرم المصنفة رقم 4 على العالم وميليسا الفيس المصنفة رقم 33 على العالم واينورا فيلارد المصنفة رقم ٤٦ علي العالم


وخاض المنتخب الفرنسى عدد من المباريات الودية استعدادا لبطولة العالم للاسكواش التى ستقام فى شيكاغو بالولايات المتحدة شهر يوليو المقبل

وكشف محمد رائف الرئيس التنفيذي لنادى بلاك بول أن استضافة النادى لهذا المعسكر التدريبي لمنتخب فرنسا يؤكد أن النادى يسير بخطى ثابتة واصبح واحد من الاهم الأندية فى العالم التى لديه ملاعب جاهزة لاستضافة البطولات الكبرى ومعسكرات التدريب

وتابع رائف:  المنتخب الفرنسى وجه الشكر للنادى على حفاوة الاستقبال وعلى الالتزام بتنفيذ طلباتهم من الالف الى الياء وإزالة اى عقبة أمامهم

 استضافة بطولات دولية

وكان نادى بلاك بول استضاف عديد من البطولات الدولية كان آخرها بطولتين الاولى للسيدات أقيمت من 12 مارس حتى 18 من الشهر نفسه بمشاركة 48لاعبة من افضل اللاعبات المصنفات على العالم وبطولة الرجال من 19مارس حتى 25 بمشاركة 48 لاعبا أيضا المصنفين على العالم . 

وحصلت نور الشربينى المصنفة الاولى عالميا على بطولة السيدات بعد فوزها فى المباراة النهائية على الأمريكية اماندا صبحى وحصد المصرى مروان الشوربجي السادس عالميا على لقب بطولة الرجال بعد فوزه على مواطنه فارس الدسوقى.


أقيمت البطولتان  تحت إجراءات طبية قوية من جانب اللجنة المنظمة حرصا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستضيف نادى بلاك بول بطولتين فى شهر ديسمبر المقبل بطولة للرجال وأخرى للسيدات.

المنتخب الفرنسي نادي بلاك بول التجمع الخامس المعسكر التدريبي يليب سينوريه

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