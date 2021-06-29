ستون مارتن تكشف عن فالكيريAMR P.. تفاصيل|صور

تواصل صانعة السيارات العالمية استون مارتن تألقها داخل أسواق السيارات العالمية عبر باقة متطورة من الطرازات، و بعد أن كشفت عن النسخة الخارقة فالكيري الاختبارية من داخل فعاليات معرض جنيف الدولي لعام 2017، تستعد استون مارتن الإنجليزية لتدشين هذه النسخة بالفعل، و التي سوف تعتمد على العديد من التقنيات، و من المفترض أن تصمم هذه السيارة عبر 40 نسخة فقط، يتم تخصيصها للسباقات فقط، على أن يتم تسليمها إلى العملاء خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021.

المواصفات الفنية لـ محرك استون مارتن فالكيريAMR P

تعتمد السيارة استون مارتن فالكيريAMR P على محرك من 12 اسطوانة طراز V12، بسعة 6500 سي سي، بسرعة قصوى تصل إلى 402 كيلومتر في الساعة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1000 حصان، عزم دوران أقصى يقدر بـ 11.000 دورة في الدقيقة و بالطبع سوف تعتمد على ناقل حركة متعدد السرعات، مع حزمة متطورة من أنظمة التحكم و برامج مساعدة السائق.

تصميم استون مارتن فالكيريAMR P

ظهرت النسخة استون مارتن فالكيريAMR P بإطلالة خارقة، تعتمد على هيكل انسيابي مصنوع من الياف الكربون، لكي يمنحها خفة في التعامل، بالإضافة إلى نوافذ جانبية صممت من زجاج Perspex، مع اللمسات الانسيابية و التي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بينما ترتكز السيارة استون مارتن فالكيريAMR P على عجلات رياضية أطول بمقدار 266 ملم من نسخة الطريق، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق، مع ناشر أمامي سلفي يحمل الكثير من ملامح الشراسة، إلى جانب العتبات الجانبية البارزة، و مصابيح أمامية بملامح عدوانية، بالإضافة إلى مرايات جانبية بارزة و مقدمة مدببة.