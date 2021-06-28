هل وضع الورد على القبور يخفف عن الميت؟.. دار الإفتاء ترد

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن سؤال يقول صاحبه "هل وضع الورد على القبور يخفف عن الميت؟ منوها بأن الراجح عند العلماء أنها تخفف عن الميت.

وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، للرد على أسئلة المتابعين، إن "النبي -صلى الله عليه وسلم- مر على قبرين وقال إنها يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" منوها أن النبي أتى بالزرع الأخضر وقال "يخفف عنهما به مالم تيبس".

وأشار إلى أن الله عز وجل يخفف عن الميت ببركة هذه الأشياء الجميلة ، منوها بأن بعض العلماء قال إن هذا الأمر خصوصية من خصوصيات النبي، ولكن الراجح أنها أمر مطلق لأنه لم يرد تخصيصها.

ونصح مستشار المفتي بوضع الزرع الأخضر وغرسه أمام القبر، منوها بأنه بالنسبة لكيفية تخفيفه عن الميت فهو أمر غيبي يرجع إلى الله تعالى.

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة

اللهمّ ارحمنا إذا قُمنا للسّؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاهٌ، ولامال، ولا عيال، وليس إلّا فضل الكبير المتعالّ.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار.

اللهمّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين. اللهمّ أنزل على أهله الصّبر والسّلوان، وارضهم بقضائك.

اللهمّ ثبّتهم على القول الثّابت في الحياة الدّنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى اّله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين. اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.

اللهم ارحمه، واغفر له، وانظر إليه بعين لطفك وكرمك، يا أرحم الراحمين .

اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبة الغابرين، واغفر لنا وله يا الله، وأفسح له في قبره، ونوّر له فيه.

اللهم ارحمه فوق الأرض، وتحت الأرض، و يوم العرض عليك، اللهم قِهِ عذاب يوم تبعث عبادك.

اللهم ارحم غربته وارحم شيبته .

اللهم ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة.

اللهم اجعل ذريته ذرية صالحة، تدعو له بخير إلى يوم القيامة.

اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

اللهم اجعل ذريته سترًا بينه و بين النار.