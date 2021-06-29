ثماني سنوات تجني فيها أسوان ثمار نجاح ثورة 30 يونيو المجيدة

ثماني سنوات تمر على ثورة 30 يونيو المجيدة والتي كانت ثورة فارقة في تاريخ الحياة المصرية ليعقب ذلك تحقيق نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات ، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمختلف المجالات ، لتجسد هذه الثورة ملحمة وطنية من العمل والإنتاج بقيادة حكيمة وواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي مما يعود بالنفع على الشعب المصرى العظيم ، ليجنى الجميع ثمار نجاح ثورتهم العظيمة .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية بالقارة السمراء في جميع قطاعات العمل العام على الرغم من التحديات العديدة وخاصة تداعيات جائحة كورونا حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في تصريحات خاصة على أننا نعمل لإحلال وتجديد البنية التحتية مع تطوير شامل لمواقع الخدمات الجماهيرية ، بجانب تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل ، وبالإضافة إلى إحداث قفزة في مجال التحول الرقمي ووضع خريطة استثمارية جديدة تسعى لجذب فرص ومشروعات استثمارية تساهم في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية في ظل توافر مصادر متعددة للطاقة الكهربائية والشمسية والغاز الطبيعى ، فضلاً عن التعامل بحرفية مع بعض الملفات مثل التصالح في مخالفات البناء وإنهاء مشاكل الحكر والتقنين والأحوزة العمرانية ، وهو الذى يتوازى مع فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم والتعامل السريع معها لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

مشروع التطوير والتجميل :

قال المحافظ بأنه جارى تكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم بعد الإنتهاء من تطوير وتجميل ميدان المحطة حديقة درة النيل بمدينة أسوان والذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لتكون جاهزة لأستقبال الأحداث والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات العالمية والمحلية ، وأيضاً الأفواج السياحية الدولية والداخلية .

إحلال وتجديد البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى :

حرصت القيادة التنفيذية للمحافظة على إقتحام هذه المشكلة المزمنة بدعم من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه منها إحلال وتجديد الشبكات بطريق السادات كمرحلة أولى تشمل خطوط مياه الشرب بطول 3 كم ، بجانب إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بطول 1،7 كم ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى و كورنيش النيل ، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، ، وهو الذى توازى مع إستثمار منحة وكالة التعاون السويسرى في تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8،8 مليون فرنك سويسرى ، وأيضاً هناك نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم تخصيص حوالى مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية .

مشروع إحلال وتجديد السيرفيس والإرتقاء بعربات الحنطور :

تم تطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات البيك آب بطريق السادات كمرحلة أولى وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة حيث تم تحديث أكثر من ألف سيارة سيرفيس ، ثم جارى إستكمال باقى خطوط السيرفيس لتفريغ مدينة أسوان من هذه السيارات القديمة ثم تفريغ المحافظة منها بنهاية العام الحالي .

وفي إطار جهود الإرتقاء بالخدمات السياحية تحملت المحافظة تكلفة توفير الزى لسائق الحنطور وعربته بإجمالى 280 عربة للظهور بالمظهر المشرف واللائق أمام ضيوف أسوان ، كما تم تنظيم دورات لتأهيل سائقى الحنطور ورفع الوعى لديهم ليكونوا نماذج حضارية في التعامل مع الزائرين والأفواج السياحية .

مشروعات تحيا مصر ووضع الحلول الإيجابية للمشروعات المتعثرة :

تم إنهاء 8 مشروعات بنسبة 100 % من أجمالى 14 مشروعا بتكلفة إجمالية 686 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وأيضاً 43 مليون من هيئة التنمية الصناعية ،وقد تم تخصيص هذه الاعتمادات لإقتحام مشروعات كانت متعثرة وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، في حين جارى تنفيذ 6مشروعات بنسبة متوسطة 90 %.

أما باقى المشروعات المتعثرة فقد شهدت خطوات كبيرة لوضع الحلول السريعة للعديد منها مثل مشروع الإسكان المتعثرة بمنطقة حى العقاد والذى ظل 12 عاما متوقف حيث جارى حالياً تسليم الوحدات السكنية على مراحل بإجمالى 2118 وحدة ، بجانب مشروعات الإسكان فى جبل الزلط بكوم أمبو والطويسة بدراو وأبوخليفة بإدفو.

المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى:

أنطلقت مشروعات المبادرة الرئاسية والتي تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث جارى تنفيذ المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين التي تم طرحها في 31 جلسة إستماع والتى تشمل تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لـ 12 مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى بـ 24 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو حيث تراوحت معدلات التنفيذ ما بين 47% إلي 20% ، كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالطرح والإسناد لـ 25 مشروع لمياه الشرب بقري إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، بالإضافة إلي توقيع البروتوكولات لإنشاء 8 محطات مياه جديدة ، وهو الذى تواكب مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ مشروعات إنشاء 17 مدرسة جديدة بنسبة تنفيذ 20 % ، فيما جارى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 19 مدرسة بنسبة تنفيذ 35 % ، بينما قام جهاز التعمير بطرح وإسناد 21 مبني خدمى ، علاوة علي إنشاء 8 مراكز للشباب بمركزي إدفو وكوم أمبو ، وكذا 9 نقاط إسعاف و 3 مكاتب تموين و 2 وحدات بيطرية و 5 مشروعات كهرباء و 20 كوبرى أعلي الترع ، فضلاً عن قيام هيئة البريد المصرى بتحديث وتحسين بيئة لـ 43 مكتب بريد .

المبادرة الرئاسية حياة كريمة :

جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه حيث جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا إستهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة بإستثمارات 82.7 مليون جنيه ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا ، وبالتوازى جارى العمل في مشروعات المرحلة الثانية والتى تضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو ، بجانب تنفيذ 53 مشروع بإعتمادات 198 مليون جنيه ، فضلاً عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة .

التأمين الصحى الشامل :

جارى تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنية منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات و2,5 مليار جنية للتجهيزات الطبية والغير طبية ، وبالتوازى تم تسجيل حوالى مليون مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة .

التحول الرقمي والهوية البصرية

تسعى المحافظة لتحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى ومسايرة التطور التكنولوجى بإستخدام التقنيات الحديثة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن ولذا جارى تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمبنى المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه ، وأيضاً إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للإتصالات داخل 750 موقعا ، وبالتوازى تم توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية والإستفادة من خبرات الجامعة وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جمالياً وتخطيطياً .

قطاع الإستثمار :

تم هيكلة قطاع الإستثمار في المحافظة مع وضع خريطة إستثمارية جديدة ترتكز على إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار بالإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الإستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر والأسواق الإفريقية ، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة ، وتم إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الإستثمارية جديدة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين .

سيتم إفتتاح 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقي قريباً بعد قيام المحافظة بتخصيص 14 مليون جنيه لترفيقهم من خلال تركيب محولات كهربائية لتغذية هذه المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تصل التكلفة الإستثمارية لها إلى 108 ملايين جنيه مما سيساهم في توفير حوالى 500 فرصة عمل جديدة للشباب ، ليتوازى ذلك مع وجود 150 مصنعا صغيرا ومتوسطا داخل المنطقة الصناعية تصل إستثمارتهم إلى 450 مليون جنيه ، كما أنه مخطط تخصيص مساحة 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر مصنع للرخام والجرانيت بواسطة المحافظة في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية ، و جارى أيضاً التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة بمساحة 50 فدان لإنشاء مصانع جديدة ، علاوة على التنسيق مع الهيئة لخلق إمتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 50 فدان مع طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية للأسمدة الفوسفاتية بنجع هلال بمساحة 5115 فدان .

المحاور التنموية والطرق والكبارى :

جارى إنشاء 3 محاور وكبارى عملاقة هى كلابشة الحر والذى تم تشغيله تجريبياً والمخطط إفتتاحه قريباً ، بجانب محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه ، هناك ملحمة جارية أيضاً بمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 100 كم بين مدينتي أسوان وإدفو و بإعتمادات 540 مليون جنيه من خلال 18 شركة حيث تم الإنتهاء من 85 كم من أعمال شق المرتفعات الجبلية والصخرية والتسويات ، بجانب الإنتهاء من 55 كم من طبقة الأساس ، بالإضافة إلى أنه جارى رصف 50 كم بالأسفلت بالطريق الصحراوى .

بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو و حتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من أجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك بعد مرور 20 عاما على رصف هذه الطريق الحيوى والذى يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر ، وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه ، كما جارى العمل حالياً بالتوازى في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه .

تم الإنتهاء بنسبة 60 % من مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 مترا وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه تشمل إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى.

ولخلق شرايين جديدة تم بدء أعمال تنفيذ الطريق الجديد البديل لطريق السادات والذى يمتد من خلف مستشفى الحميات بالمسلة الناقصة إلى طريق فيله بطول 2.7 كم وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 9.3 مليون جنيه ، وهو الذى توازى مع إنهاء رصف وإعادة كفاءة طريق أخر بديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه ، كما إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 180 كم جنوب وبتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه.

جارى تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 مترا وبإرتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بتكلفة 210 مليون جنيه وبطول 1000 متر وبإرتفاع 6 أمتار وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ مشروعات خطة الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه وبإجمالى أطوال تصل لنحو 39 كم من خلال التركيز على الطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين .

تطوير العشوائيات :

مشروعات تطوير العشوائيات تعد من أهم محاور التنمية المستديمة التى تشهدها المحافظة حالياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم حيث جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروعات التطوير بـ 15 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة منها 9 مناطق داخل مدينة أسوان بإجمالى 11 ألف أسرة من أبرزها المرحلة الثانية لتطوير منطقة الصحابى وسط مدينة أسوان حيث تم الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه تضم 144 وحدة من ضمن مخطط إنشاء 12 عمارة ستضم 576 وحدة .

التصالح فى مخالفات البناء :

تواصل اللجان الفنية الخاصة بالمعاينات الميدانية لأصحاب التصالح في مخالفات البناء أعمالها نهاراً وليلاً وذلك بإجمالى 9 لجان على مستوى المحافظة موزعين على جميع المدن والمراكز حيث تم أعتماد طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الخامسة على التوالي بعد فحص 2500 ملف فيما وصل عدد الملفات المقبولة إلى 1700 ملف ، في حين جارى إستكمال فحص باقى الملفات ، بينما تم معاينة 1550 ملف من إجمالي 20 ألفا و 320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح خلال الفترات السابقة وذلك من إجمالي 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت لأكثر من 127 مليون جنيه .

التعويضات النوبية :

إستكمالاً للجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً إنشاء السد العالى تم تلقى رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى لعدد 5329 مستحقاً من إجمالى 11 ألفا و 500 مستحق ، تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا ، وبدأت لجان تلقى الرغبات منذ 17 يناير الماضى وتم مدها للمرة الرابعة حتى 15 أبريل الماضى أستجابة لمطالب أبناء النوبة داخل 16 لجنة منهم 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر ، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى ، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية .

الجدير بالذكر بأن مستحقى التعويضات فى المرحلة الثانية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان لتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم بأجمالى 1409 مستحقين ، وكذا 211 مستحقا لحق إنتفاع " الجزر " ، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 1525 مستحقا حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألفا عن المسكن ، كما ستشمل التعويضات حصول 2184 مستحقاً على التعويضات الزراعية بمنطقتى خورقندى و الأمل ، ليتم بالتوازى تعويض من له رغبة فى التعويض المالى بواقع 25 ألف جنيه للفدان .

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