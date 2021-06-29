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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4

ستروين تكشف عن تفاصيل
ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4

كشفت شركة ستروين رائدة صناعة السيارات الفرنسية، عن نسختها DS4، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طراز SUV، كما أعلنت عن الموعد الرسمي لانطلاق هذه النسخة و من المقرر أن يكون تاريخ الانطلاق لـ ستروين DS4 داخل الأسواق العالمية للسيارات، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021.

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مواصفات السيارة ستروين DS4

تعتمد السيارة ستروين DS4 على منظومة عمل بمحركات بنزين إلى جانب نظام الطاقة الهجين، والذي يستطيع أن يغطي نطاق من 96 كيلووات مع 130 حصان إلى 165 كيلووات  لكل 225 حصان، بالإضافة إلى بطاريات كهربائية بسعة 12.4 كيلومتر في الساعة، يمكنها قطع مدى يصل لـ 50 كيلومتر الساعة.

بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة ستروين DS4 و التي تعمل بالوقود التقليدي، بنسبة تتراوح بين 5.8 إلى 6.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، أما عن استهلاك السيارة عند استخدام وقود الديزل نحو 4.6 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي لـ ستروين DS4

ترتكز السيارة ستروين DS4 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مع جنوط معدنية ذات تصميم مروحي الشكل، أو يتخذ اطلالة النجمة الخماسية الأضلاع، مع نسبة طول تقدر بـ 4.40 متر، و ظهرت مقدمة السيارة عبر شبكات أمامية متعدة المقاطع، و التي تمنحها القدرة على التعامل مع حركة الهواء الديناميكية بطريقة سلسة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر مزودة بإضاءة خارجية والتي تقع على جانبي الصادم الأمامي من السيارة.

و تمتعت الناحية الخلفية من ستروين DS4، بمصابيح متصلة تتسم بالنحافة، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، و عواكس اضاءة خلفية، و زعنفة القرش و التي تتوسط ناحية السقف، بينما تأتي من الداخل بـ شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب مقصورة داخلية أنيقة من الجلد الفاخر.

ستروين DS4 رقم ا قياسي ا السيارة مواصفات السيارة ستروين DS4

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