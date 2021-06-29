عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملامح فيراري .. RML تكشف عن سياراتها الرياضية SHORT WHEELBASE |صور

بملامح فيراري .. RML
بملامح فيراري .. RML تكشف عن سياراتها الرياضية SHORT  WHEELB

كشفت شركة RML عن نسختها الرياضية و التي تحمل اسم SHORT  WHEELBASE ، و تعد هذه النسخة مستوحاة من الطراز العريق الخاص بشركة فيراري، و الذي يحمل اسم 250 GT SWB، حيث كانت الانطلاقة الأولى له في عام 1959، و استطاعت هذه السيارة أن تضع بصمة واضحة وسط إصدارات الصانع الإيطالي المخضرم، نسبة لتمتعها بالعديد من المقاومات الفريدة في هذا الوقت.

txt

شاهد .. فيراري سوبر فاست 812 تتخلي عن اللون الأحمر بتعديلات جديدة

txt

لأول مرة.. فيراري V6 الهجينة تجوب الشوارع الإيطالية.. شاهد

تصميم السيارة الرياضية SHORT  WHEELBASE

تعتمد السيارة SHORT  WHEELBASE على اطلالة كلاسيكية إلى حد كبير، تجعلنا بالفعل نصفها بالحفيدة الخاصة بالسيارة 250 GT SWB، و لكنها اعتمدت على مصابيح أمامية دائرية، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع لمسات لامعة من الكروم باللون الفضي.

بينما ترتكز SHORT  WHEELBASE على عجلات رياضية، مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، مع مفهوم ثنائي الأبواب، بينما جاء السيارة بنسبة طول بلغت 4.26 متر، و عرض يقدر بـ 1.95 متر، و يبلغ الوزن الكلي لها نحو 1470 كجم، مع هيكل خارجي مصنع من الياف الكربون، و يذكر أن هذه النسخة سوف تنطلق عبر 30 نسخة فقط.

و تحتوي السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، إلى جانب كسوة داخلية من جلد الكانتارا الفاخر،  مع حزمة من المواصفات الفنية و برامج مساعدة السائق، إلى جانب أنظمة التحكم و المكابح عالية الأداء، بالإضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، و هوايات جانبية تقع على جانبي الرفارف، و التي تساعد السيارة على توزيع الهواء، بجانب الشبكات الامامية.

القدرات الفنية لـ SHORT  WHEELBASE

تستمد السيارة SHORT  WHEELBASE قوتها من محرك V12، بسعة 5500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 485 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 568 نيوتن/متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 298 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 4.1 ثانية فقط.

SHORT WHEELBASE السيارة الرياضية SHORT WHEELBASE السيارة SHORT WHEELBASE السيارة RML شركة RML فيراري

ترشيحاتنا

بعد الاعتداء المسلح.. قرار عاجل من البنوك اللبنانية

دور الـ16 يورو 2020| إقصاء البرتغال وفرنسا.. وإيطاليا تعبر بشق الأنفس

احتفالات في الصين بذكرى مئوية الحزب الحاكم

الراجل اللي خلفني.. حسام حبيب يهاجم والده بعد التسريبات

نشأت الديهي: ما يحدث بـ تيجراي بمثابة بتر لإحدى أيادي الدولة الإثيوبية

ابعدوا عنها.. حسام حبيب يهاجم المتحدثين عن شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

الراجل اللي خلفني.. حسام حبيب يهاجم والده بعد التسريبات

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

طلبت الزواج منه ومهرها رقم صادم ..شيرين عبد الوهاب .. مغرومة أم مخدوعة ؟

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ