جامعة حلوان تعقد دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي.. 15 يوليو

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الدورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، وتعقد من الساعة الخامسة مساء، حتى العاشرة مساء، بنظام الـ"أون لاين" يومي 15، 16 يوليو 2021.



وتقام هذه الدورة عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية وملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان أو عبر التقدم للجامعة.



وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .



ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان تنهى امتحانات الفصل الدراسى الثاني

جدير بالذكر ان كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان اختتمت أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام 2020- 2021، و التى أقيمت وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا .

و صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 قد بدأت يوم السبت الموافق 12-6-2021 وانتهت يوم الأحد 27-6/2021 بإجمالى عدد مقررات 64 مقررا للشعبة العامة وبرنامجى هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وعدد الطلاب 5000 طالب .

وحرصت الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع مراعاة التباعد فى لجان الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامة ووضع تعليمات صارمة بعدم تبادل الأدوات وإجراءات التعقيم بصورة دورية عقب كل لجنة أثناء الثلاث فترات الامتحانية يومياً وقد وفرت الكلية جميع سبل التأمين للطلاب بتوفير كمامات لمن فقد كمامته أو تلفت وكذلك توفير كحول كما تم توفير وسائل الأمان على جميع الكنترولات والملاحظين .