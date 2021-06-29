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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اسعار و مواصفات شيفروليه اوبترا 2019 في سوق المستعمل

اسعار و مواصفات شيفروليه
اسعار و مواصفات شيفروليه اوبترا 2019 في سوق المستعمل

تنتمي السيارة شيفروليه اوبترا إلى فئة السيدان، و تعد هي النسخة الأشهر وسط إصدارات شركة شيفروليه، نسبة إلى تاريخها الممتد داخل الأسواق المصرية للسيارات، حيث تنوعت طرازات اوبترا على مدار السنوات السابقة بالعديد من اللمسات الخارجية و الداخلية أيضا.

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و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019 داخل سوق السيارات المستعملة.

 

مواصفات السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019 

حصلت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2019 على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 147 نيوتن/متر، و تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تتسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء مكونه من 6 سرعات، تجعلها تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة.

 

التجهيزات الخاصة بالسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019 

زودت السيارة بالعديد من التجهيزات مع اختلاف الفئات المقدمة مثل، فرامل ABS مانعة للانغلاق، مدعومة ببرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع وسائد هوائية أمامية، كما تضم نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، و مدخل USB و AUX، و مكيف هواء، و زجاج كهربائي، مع فتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

التصميم الخارجي للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019 

 

حصلت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019 على مصابيح انسيابية، و شبكات أمامية سوداء، مع مصابيح ضباب كبيرة تقع على جانبي الصادم الأمامي، بينما ترتكز على عجلات يبلغ قياسها 15 بوصة، و عاكس اضاءة خلفية، و مستشعرات ركن للفئات الأعلى تجهيزًا، و قدرت القياسات الهيكلية بنسبة طول بلغت 4597 مم، و عرض يبلغ 1736 مم، و 1462 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 405 لتر.

 

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019

 

و تقدر القيمة السعرية للسيارة شيفروليه اوبترا موديل 2019 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بداية من 155 ألف حتى 185 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة.

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