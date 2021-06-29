تنسيقية الأحزاب تتقدم بمشروع قانون لمعالجة التفكك الأسري

كشفت مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب تفاصيل مشروع قانون لمعالجة التفكك الأسري وإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.

وقالت مارثا محروس في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" لاحظنا تواجد زيادة وارتفاع في نسب الطلاق مؤخرا، وأسباب الطلاق قد ترجع إلى حالة من التفكك الأسري والجهل بمسؤولية الزواج وتكوين الأسرة المصرية ".

واضافت مارثا محروس:" فكرنا في إنشاء اللجنة العليا لـ الإرشاد الأسري وتضم وزارة التضامن والصحة والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ، وتلك اللجنة ستكون تابعة لوزارة التضامن وستكون دائمة لتحقيق الإرشاد الأسري".

وتابعت مارثا محروس:" اللجنة ستقوم بتأهيل أي زوجين مقبلين على الزواج بدورات التوعية الثقافية والصحة والاجتماعية بأهمية الزواج وحجم المسؤولية التي ستقع على عاتق المقبل على الزواج".

الإرشاد الأسري



عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك في إطار اهتمامها بنواة المجتمع وحجر أساس استقراره.



وتقدمت اليوم الإثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري.



ويهدف مشروع قانون تنسيقية شباب الأحزاب إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.



وفيما تتجه الدولة المصرية نحو تنظيم التشريعات الاجتماعية، لتلافي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية أو النص على ما لم يكن مقنناً؛ فإن مشروع القانون الجديد ينص على تشكيل "اللجنة العليا للإرشاد الأسري"، وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون مهمتها المحافظة على ترابط الأسر المصرية وحمايتها من خطر التفكك.