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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل السفر في الأجواء الحارة .. أهم 5 نصائح لقائدي السيارات

قبل السفر في هذه
قبل السفر في هذه الأجواء .. اهم 5 نصائح لقائدي السيارات

يقابل قائدو السيارات العديد من التحديات على الطريق، منها الأعطال الخاصة بالمحرك، أو منظومة التبريد، أو مشكلات القيادة بشكل عام، لكن يبدو أن فصل الصيف يحمل كثيرا من المفاجآت، وذلك بعدما شهدت المدن والمحافظات المصرية، حالة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، التي تؤثر بشدة على المنظومة الفنية الخاصة بالسيارة.

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احذر من هذه المخاطر .. 5 نصائح غالية لقائدي السيارات

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نصائح وإرشادات مرور القاهرة لقائدي السيارات.. تعرف عليها

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم 5 نصائح لقائدي السيارات، قبل السفر في هذه الأجواء.

 

1 – تبريد السيارة 

قبل أن تستقل سيارتك و تتجه نحو رحلتك، فعليك أن تقوم بالاطمئنان على مستوى سوائل التبريد داخل السيارة، و تشمل الهيكل المعدني الردياتير، و من الأفضل أن نستخدم المياه الخضراء، بعد أن نقوم بغسيل دورة المياه، و ذلك في حالة وجود عوامل الصدأ أو مشكلات التبريد المتكررة، كما يجب أن يتم تزويد القربة الجانبية بالمياه، ولا نتعدى علامة الحد الأقصى.

 

2 – الكشف على مروحة التبريد 

في كثير من الأحوال قد تتعرض السيارة لمشكلات ارتفاع الحرارة، بسبب مروحة التبريد و يرجع السبب إلى توقفها المفاجئ، أو صعوبة حركتها، و لذلك يجب أن نختبر حركتها جيدًا و متابعة صوتها في حالة ارتفاعه، و الذي يدل على تلف وشيك، و ذلك لتجنب المشكلات الناتجة عن هذا الجزء المحوري.

 

3 –متابعة الإطارات 

يجب أن نلقي نظرة سريعة على مستوى الهواء أو النيتروجين داخل الإطارات الأربعة، و الاطمئنان على الحالة العامة للعجلة البديلة، و توافر الكوريك و الأدوات اللازمة، كما يجب أن نتابع الهيكل الخارجي للإطارات و تجنب السفر في حالة محو النقوش البارزة، أو عند قطعها عدد كبير من الكيلومترات، لتفادي مشكلات انفجار الاطار أو التلف بسبب الاجهاد الحراري.

 

4 – تكييف السيارة 

من الأفضل أن تقوم بفتح أو اغلاق تكييف السيارة وهي في حالة السكون فقط، لكي تستمتع بهواء مثالي فمن الأفضل أن تقوم بتنظيف فلتر التكييف، والهوايات الداخلية، من الغبار والأتربة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.

 

5 – أوقات السفر و اليات القيادة 

من الضروري أن نختار توقيت مثالي قبل السفر، والابتعاد تمامًا عن أوقات الذروة وتعامد أشعة الشمس على السيارة، وأن نقوم بأخذ قسط من الراحة بين المسافات لتجديد النشاط، و لتخفيف الاحمال عن السيارة أيضا، وبالطبع يجب أن نلتزم بالسرعات المقررة وجميع القواعد المرورية.

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