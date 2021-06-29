نجاح عملية جراحية لمريض تكلفتها 100 ألف جنيه.. ولم يدفع منها سوى 300 جنيه.. تفاصيل

كشف الدكتور محمد عبد العظيم مدير مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، عن نجاح عملية جراحية لمريض تكلفتها 100 ألف جنية ولم يدفع منها سوى 300 جنيه .

قال عبد العظيم ، أن المرض الذى قمنا بإجراء العملية له الان في المنزل ونتابع حالته الصحية مؤكدا ان المريض لم يحدث له اى مشاكل او مضاعفات نتيجة إجراء العملية .



وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن هذه هي العملية الأولى من نوعها في إقليم القناة وفي مركز 30 يونيو تحديدا ، لافتا إلى ان العملية تتكلف 100 ألف جنية في المراكز الخاصة ولكننا قمنا بعملها إلى المريض بتكلفة 300 جنية فقط .

وتابع عبد العظيم ، أن المريض كانت حالته الصحية صعبة جدا اثر اصابته بالفشل الكلوي وتم تأجيل العملية لمدة يومين بسبب صعوبة الحالة .



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن إجراء أول عملية لعلاج تسوس الأذن وترقيع طبلة الأذن باستخدام الميكرسكوب الجراحي لطفلة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمستشفى السلام، أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الطفلة البالغة من العمر 10سنوات، كانت تعاني من تسوس بعظام الأذن والنتوء الحلمي منذ الولادة، وتم التشخيص على أنها أعراض التهاب مزمن بالأذن الوسطي، ثقب بالطبلة، مصحوب بصديد مزمن من الأذن، مع ضعف في السمع، وهو ما تبين من خلال قياس السمع.

وعليه قام فريق جراحه الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة المقطعية التي أكدت وجود تآكل في عظام الأذن وبالأخص قناة العصب السابع والجزء العلوي من تجويف الأذن الوسطى، يصاحبه التهاب مزمن بعظام النتوء الحلمي، وتقرر إجراء الجراحة للطفلة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واستكمل بيان الهيئة، اليوم، تم إجراء الجراحة للطفلة بنجاح، والتي استمرت لمده ثلاث ساعات، وتم خلالها استئصال النتوء الحلمي واستكشاف الأذن الوسطي وتنظيف تسوس الاذن، مع ترقيع طبلة الأذن بالميكرسكوب ، وذلك على يد الجراحيين أ.د.أنور عبد العاطي إبراهيم "استشاري جراحة الأذن وزراعة القوقعة"، د. بسادة شحاته "اخصائي جراحة الاذن وزراعة القوقعة"، وبمشاركة الفريق الطبي المكون من أ.د.عبد الشافي صاوي محمد 'استشاري الاذن والانف والحنجرة"، د.محمد فايز "اخصائي زراعة القوقعة"، د.محمد إبراهيم صديق، ود. بولا عماد اخصائيي الأذن والانف والحنجرة، وبمعاونة د.محمد ناصف السيد، د.عفاف أحمد غويبة استشاريي التخدير.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن مستشفى السلام التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد ، تضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأطباء في كافة التخصصات بين صفوف الكوادر البشرية بها، كما يُجرى بداخلها كافة أنواع العمليات سواء العمليات المتقدمة أو التي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها أو العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى، لافتًا إلى إجمالي العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى والتي بلغت 1700 عملية، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.